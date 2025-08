Cuáles son las pautas que definió el Gobierno para los postulantes que deben rendir el examen de residencia

El Ministerio de Salud implementó una nueva oportunidad para aquellos médicos que, alcanzaron un puntaje de al menos 86 puntos en el Concurso Unificado de Residencias Básicas y Articuladas, pero no lograron cumplir con el requisito de congruencia académica. Esta nueva instancia evaluativa busca asegurar la idoneidad de los futuros residentes a través de un examen escrito y presencial. La Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud será la encargada de la implementación y supervisión de este proceso.

Las pautas que definió el Gobierno para los postulantes que deben rendir el examen de residencia

La Disposición 61/2025 publicada en el Boletín Oficial, establece que el examen constará de 100 preguntas de opción múltiple y se centrará en el análisis e interpretación de situaciones clínicas. Las áreas temáticas a evaluar son: salud del niño, salud de la mujer, salud del adulto y salud pública. El objetivo principal es evaluar el conocimiento y el desempeño profesional de los aspirantes en escenarios prácticos.

El formato y la duración del examen

El examen se realizará en una única jornada, con inicio a las 9:00 y una duración total de cuatro horas. Cada pregunta tendrá un valor de un punto y sumará un total de 100 puntos posibles. Es importante destacar que no se permitirá mejorar la nota obtenida en el examen del 1 de julio.

Los aspirantes recibirán un cuadernillo de preguntas y una grilla de respuestas que deberán completar únicamente con lapicera negra. Solo se corregirán las respuestas marcadas en esa grilla, y no se admitirá ninguna otra forma de señalización. Cualquier marca incorrecta, tachadura o respuesta múltiple será considerada inválida. Tampoco se entregarán grillas adicionales.

Es obligatorio marcar correctamente en la grilla el tema asignado (A, B, C o D), ya que de lo contrario no se procederá a la corrección. El cuadernillo, que no tiene valor por sí solo, deberá ser entregado junto con la grilla al finalizar la prueba.

Durante el examen, los aspirantes recibirán un cuadernillo de preguntas y una grilla de respuestas Ricardo Pristupluk

¿Qué sucede si la nota en el nuevo examen es diferente a la original?

La normativa contempla dos escenarios: si la nueva nota se encuentra dentro de un margen de hasta el 10% por debajo de la calificación original, se mantendrá la nota anterior. Sin embargo, si el resultado es inferior a ese desvío, se asignará la nueva puntuación obtenida en este segundo examen.

Los criterios de evaluación

La evaluación se basará en una serie de criterios específicos:

Conocimientos teóricos y su aplicación a la práctica clínica.

Comprensión de los mecanismos fisiopatológicos, diagnósticos y terapéuticos.

Capacidad para construir diagnósticos diferenciales.

Fundamentación de decisiones clínicas.

Integración de saberes.

Claridad en la expresión.

Adhesión a principios éticos.

Documentación necesaria para ingresar al examen

Los postulantes deberán presentarse con su DNI vigente. En el caso de aspirantes extranjeros, se aceptará el certificado de residencia precaria con foto, o el acto administrativo de Migraciones acompañado por DNI vencido o pasaporte. La falta de esta documentación impedirá el acceso al examen.

Requisitos y normas clave para el día del examen

Está estrictamente prohibido ingresar al aula con dispositivos electrónicos como celulares, relojes inteligentes, calculadoras o anteojos con tecnología. Todos los elementos serán revisados al ingreso, y la organización no se hará responsable por pérdidas o daños.

Está prohibido entrar con cualquier tipo de dispositivo electrónico al examen Ricardo Pristupluk

Los postulantes no podrán salir del aula durante el examen, salvo en casos de necesidad justificada, en los cuales serán acompañados por personal responsable. La ausencia sin justificación implicará la exclusión automática del orden de mérito.

Cualquier acción que comprometa la transparencia del proceso, como el uso de material no autorizado o intentos de copia, resultará en la exclusión inmediata del aspirante.

