Para aquellos viajeros que quieran aprovechar las promociones del Cyber Week o que simplemente deseen organizarse y ya planear sus vacaciones para el año que viene, un ranking ordenó cuáles son los destinos de viaje más accesibles para 2026. Según la plataforma especializada Skyscanner, hay 10 ciudades que fueron de las más elegidas y que tienen una relación precio-calidad que vale la pena tener en cuenta.

El sitio web —que es uno de los más utilizados alrededor del mundo para comparación de precios de vuelos— analizó los datos de sus propios usuarios para descubrir y ordenar los mejores destinos y ofrecerlos en una lista en colaboración con la revista Time Out.

Los destinos están ubicados en distintos puntos del mundo.

El ranking destacó los lugares que experimentaron un gran descenso de precios interanual, basándose en el valor de un pasaje de avión de ida y vuelta en 2024 en comparación con 2025. Esto puede ocurrir por varias razones: nuevas rutas aéreas, que se retomen rutas antiguas o que la demanda en ese destino baje por algún motivo.

Skyscanner remarcó que es importante que los viajeros “estén siempre atentos a las ofertas”, ya que los precios de los vuelos fluctúan todo el tiempo, tal como ocurre en cualquier otro mercado. “El momento oportuno, como siempre, lo es todo”, resaltaron desde la empresa.

Los mejores destinos de viaje

1) Colonia, Alemania

Skyscanner recomendó comprar pasajes a Colonia, en Alemania. Los precios de los vuelos bajaron un 44% —un valor muy alto— desde el año pasado para esta ciudad. Quienes la visitaron la describieron como un lugar que “fusiona la grandeza gótica con una cultura contemporánea vanguardista”, según la publicación de Time Out.

También se recomienda visitarla en febrero, durante las celebraciones del Carnaval. “Es una celebración previa a la Cuaresma que bien merece la pena planificar para el viaje”, añade.

La de Colonia, en Alemania, es una de las diócesis más ricas. Getty Images

2) Goa, India

Goa, en India, es el segundo destino más recomendado por Skyscanner. Con un descenso de precios del 34% (lo que implica más de un tercio) respecto al año anterior, ahora es el momento ideal para descubrir sus playas soleadas, sus mariscos y platos de mar y el ambiente relajado de este sitio.

Las playas de Goa, en la India

3) Kaunas, Lituania

La pequeña ciudad de Lituania quedó en tercer lugar. Skyscanner afirmó que es perfecta para los amantes de la cultura que busquen algo fuera de lo común. Y añadió: “El arte callejero, la arquitectura modernista y una escena creativa discreta y atractiva hacen de Kaunas una joya oculta del Báltico”.

Además, actualmente volar a este destino es un 31% más barato de lo que era en 2024.

La ciudad de Kaunas.

4) Bergen, Noruega

5) Madeira, Portugal

6) Santiago de Compostela, España

7) Tiflis, Georgia

8) Ottawa, Canadá

9) Murcia, España

10) Phnom Penh, Camboya