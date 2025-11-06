Las autoridades del Garrahan decidieron no percibir el aumento salarial asignado por el Gobierno

Los miembros del Consejo de Administración y el Director Médico del Hospital Garrahan aseguraron que no percibirán el aumento salarial anunciado por el Gobierno. “Esta decisión reafirma el compromiso de esta gestión con la austeridad”, señalaron en el texto difundido por redes sociales.

“En línea con las medidas de eficiencia que caracterizan a esta gestión, los miembros del Consejo de Administración y el Director Médico firmaron un comunicado oficial expresando su decisión de no percibir el incremento salarial del 61% anunciado el día 4 de noviembre del corriente año para todo el personal del Hospital”, indica el texto que acompaña, en la publicación de X de la cuenta oficial del hospital, a la imagen del comunicado firmado.

— Hospital Garrahan (@HospGarrahan) November 5, 2025

Por otra parte, las autoridades del hospital pediátrico aseguraron que la decisión tomada va en línea con un compromiso que sostiene su gestión con la austeridad, valor que indicaron que “permitió alcanzar un orden administrativo y financiero, garantizando la sostenibilidad y crecimiento del hospital”.

Esta expresión pública por parte de las autoridades del Garrahan surge luego de que, este martes, el Gobierno haya anunciado un aumento para los trabajadores del centro dedicado a la salud pediátrica.

“Gracias al trabajo conjunto con el gobierno nacional, ese reconocimiento se consolida con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica, que será dirigido al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución“, había afirmado la misma cuenta que este miércoles difundió el comunicado de las autoridades.

Mientras que uno de los vetos presidenciales de este año fue el correspondiente a la ley de emergencia pediátrica, que preveía asignar más fondos para el sector salud, la última modificación presupuestaria del Gobierno dotó de más dinero a los hospitales nacionales tras una reasignación de partidas y sin generar déficit. De esa forma, el hospital pediátrico absorbió más de la mitad de los nuevos fondos que obtuvo la cartera que lidera Mario Lugones.

Por otra parte, a partir de la noticia del aumento anunciado, este martes también tuvo lugar un fuerte cruce entre el periodista Eduardo Feinmann y dos empleados del hospital. La discusión se dio a pocos minutos del comienzo de la entrevista programada. El conductor acusó a la delegada Norma Lezana de querer “golpear un gobierno”. Le reprochó las manifestaciones sindicales y su participación como candidata en las recientes elecciones. La entrevista derivó en fuertes repercusiones sobre ese debate en las redes sociales.