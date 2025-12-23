El Ministerio de Economía publicó este martes la Resolución 2076/2025 para fijar los requisitos para viajar con mascotas en medios de transporte de largo alcance. La medida regula el traslado de animales domésticos en ómnibus y servicios ferroviarios bajo la órbita del Estado nacional en todo el país. Esta actualización de las reglas surge ante la proximidad del inicio de la temporada de vacaciones de verano.

Cuáles son los requisitos para viajar con mascotas en trenes y micros

La nueva reglamentación permite el traslado de un solo animal doméstico por cada pasajero que acredite mayoría de edad. Los dueños asumen la responsabilidad integral por el cuidado y la integridad de su mascota durante el trayecto. El animal debe viajar dentro de un transportín o receptáculo cerrado de forma permanente. Este elemento posee un diseño apto para el traslado seguro y permite la ventilación necesaria.

Los pasajeros mayores de edad pueden trasladar un solo animal doméstico por cada boleto emitido ricardo-pristupluk-11511

El pasajero deberá ubicar el contenedor sobre su falda o debajo del asiento delantero. Existe la opción de colocar el receptáculo en la butaca contigua si el usuario utiliza el cinturón de seguridad para fijar el objeto. La normativa exige la constancia de vacunación antirrábica, toda la documentación sanitaria vigente y respetar las pautas del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos.

La medida excluye a los perros guía o de asistencia para personas con discapacidad. Estos ejemplares circulan bajo leyes especiales que aseguran su acceso gratuito y permanente a los vehículos de transporte nacional.

Cuál es el alcance de la normativa en servicios de jurisdicción nacional

La autorización rige para las prestaciones de traslado por carretera y vías férreas que operan bajo jurisdicción nacional. Esto comprende a los ómnibus de larga distancia que conectan diferentes provincias argentinas. En el sistema ferroviario, la resolución alcanza a los servicios interurbanos de pasajeros con trayectos extensos.

La constancia de vacunación antirrábica es un requisito obligatorio para abordar los servicios de larga distancia

El beneficio incluye a las formaciones del ferrocarril Mitre con salidas desde la terminal de Retiro hacia ciudades como Rosario, Córdoba y Tucumán. La disposición también aplica a los servicios del ferrocarril Roca que unen la estación de Constitución con el balneario de Mar del Plata. El Estado nacional ejerce el control directo sobre estas líneas ferroviarias e interprovinciales.

El traslado prohíbe cualquier fin comercial o propósitos de ingesta de los ejemplares. El Gobierno fundamentó el cambio en la necesidad de modernizar las reglas de transporte terrestre. El objetivo principal consiste en la adaptación de los servicios a las demandas de los usuarios actuales.

Qué tarifas y adecuación de las estaciones impone la normativa

Las empresas de transporte terrestre cuentan con el aval para cobrar una tarifa especial por el traslado de los animales. El precio de este servicio surge de la competencia en el mercado y las condiciones de cada firma. Las operadoras respetan la Ley de Defensa del Consumidor al momento de comunicar y aplicar estos valores a los pasajeros.

Las estaciones y terminales deben contar con espacios señalizados para la espera de pasajeros con animales DAVID FERNANDEZ/ AFV

Las compañías establecen pautas adicionales sobre el peso o dimensiones de los animales según la capacidad de cada vehículo. Los prestadores realizan tareas frecuentes de limpieza y desinfección en los espacios compartidos. Las terminales de ómnibus y estaciones ferroviarias habilitadas disponen de sectores de espera específicos. Estos lugares cuentan con señalización adecuada para organizar el abordaje de los pasajeros con sus mascotas.

