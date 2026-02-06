Feriados 2026: cuándo es el fin de semana largo de Carnaval

Febrero de 2026 se perfila como el primer gran receso extendido del año para gran parte de los argentinos. Con la llegada de los feriados de Carnaval, que configuran un esperado fin de semana extralargo de cuatro días, surge la pregunta sobre las fechas exactas de este descanso, ya que genera expectativa para la planificación de escapadas y momentos de ocio.

Los feriados de Carnaval forman el primer fin de semana largo Mauro V. Rizzi

Cuándo es el fin de semana largo de Carnaval

Según el calendario oficial de feriados publicado por la Jefatura de Gabinete, los feriados por Carnaval de 2026 son el lunes 16 y el martes 17 de febrero. Estas dos jornadas son feriados inamovibles, garantizados por ley, lo que asegura un fin de semana extralargo de cuatro días para la mayoría de la población.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que quienes trabajen en estas fechas deben percibir el doble de una jornada regular.

Por qué se celebra el Carnaval en la Argentina

Esta festividad, arraigada en la cultura argentina, representa un período de celebración y libertad previo al inicio de la Cuaresma. Este lapso de 40 días de sobriedad y reflexión culmina en Semana Santa y Pascua. En ese sentido, el Carnaval es una “despedida de los excesos y placeres carnales” antes de este período litúrgico. Su fecha varía anualmente al depender de los ciclos lunares que determinan la Pascua.

El carnaval de Gualeguaychú es considerado el evento a cielo abierto más grande de Argentina

El país vibra con murgas, desfiles y celebraciones en diversas regiones. Gualeguaychú, en Entre Ríos, es la reconocida ‘capital nacional del festejo’, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se destaca con sus corsos en barrios porteños como Boedo y San Telmo. Otras de las opciones populares para disfrutar de esta tradición son el Carnaval de Corrientes y el de Jujuy.

El calendario de feriados y días no laborables de 2026

El cronograma oficial de 2026, difundido por la Jefatura de Gabinete, incluye un total de 12 fines de semana largos que ofrecen múltiples oportunidades para planificar descansos y escapadas a lo largo del año. A continuación, este es el calendario completo de feriados y días no laborables, mes por mes:

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

¿Cómo es el calendario de feriados de 2026 en la Argentina? Gemini

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.