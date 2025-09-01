Cuándo deja de llover y mejora el clima, según el último pronóstico del SMN

La nubosidad se mantendrá durante toda la jornada y las lluvias cesarán pasado el mediodía; la temperatura máxima no superará los 16° C; previsiones para el resto de la semana
- 2 minutos de lectura'
Después de la tormenta de Santa Rosa llega la calma para la región AMBA. Luego de las lluvias torrenciales que acaecieron durante el último fin de semana, el cielo se mantendrá nublado, pero las lluvias cesarán notablemente. La semana promete jornadas signadas por altas ráfagas de viento.
En el arranque de septiembre, el viento oeste provocó el traslado de un gran caudal de nubes hacia la región del Río de la Plata. Para este lunes, quienes salieron temprano de sus hogares precisaron de una vestimenta compuesta de paraguas y piloto. Pero para quienes deban salir después del mediodía, podrán prescindir de los mismos.
La nubosidad será el elemento rector del cielo, por lo menos, hasta el miércoles. Aunque tampoco se descartan esporádicas salidas del sol. Para la madrugada del martes podrían darse lluvias leves y aisladas.
La temperatura oscilará entre los 12° y los 16° C para las primeros días del noveno mes del año. Según prevé el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frío podría regresar recién el jueves por la noche.
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Carrera contra el tiempo: segundo laboratorio clausurado por la Anmat en solo cuatro días tras el escándalo del fentanilo
- 2
Decisión: cambio de funcionarios en el Ministerio de Salud como coletazo de la sospecha de coimas en la Agencia de Discapacidad
- 3
“Nadie sabe qué va a comer”: el restaurante en medio del Atlántico que nació de una charla entre un argentino y un portugués
- 4
San Ramón Nonato: cuál es su historia y qué oración rezar para pedirle una gracia