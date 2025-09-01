Cuándo deja de llover y mejora el clima, según el último pronóstico del SMN

Después de la tormenta de Santa Rosa llega la calma para la región AMBA. Luego de las lluvias torrenciales que acaecieron durante el último fin de semana, el cielo se mantendrá nublado, pero las lluvias cesarán notablemente. La semana promete jornadas signadas por altas ráfagas de viento.

Septiembre arranco bajo lluvia

En el arranque de septiembre, el viento oeste provocó el traslado de un gran caudal de nubes hacia la región del Río de la Plata. Para este lunes, quienes salieron temprano de sus hogares precisaron de una vestimenta compuesta de paraguas y piloto. Pero para quienes deban salir después del mediodía, podrán prescindir de los mismos.

Septiembre arranco bajo lluvia II

La nubosidad será el elemento rector del cielo, por lo menos, hasta el miércoles. Aunque tampoco se descartan esporádicas salidas del sol. Para la madrugada del martes podrían darse lluvias leves y aisladas.

Septiembre arranco bajo lluvia III

La temperatura oscilará entre los 12° y los 16° C para las primeros días del noveno mes del año. Según prevé el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frío podría regresar recién el jueves por la noche.