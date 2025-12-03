El verano de 2025 en la Argentina se empieza a sentir con las temperaturas más elevadas y los días más extensos, pero saber cuándo es el solsticio de verano 2025 es lo que indica con exactitud el comienzo formal de la nueva estación.

Cuándo es el solsticio de verano 2025

Oficialmente, el verano comenzará el domingo 21 de diciembre, a las 15.03 horas, según la confirmación del Servicio de Hidrografía Naval. Este evento astronómico, conocido como solsticio, marca el inicio de la estación más cálida y de los días más largos en el hemisferio sur.

Este período, tradicionalmente asociado con las vacaciones y las Fiestas de Fin de Año en nuestro país, se caracteriza por una mayor duración de la luz solar.

El solsticio de verano es un fenómeno astronómico crucial que ocurre cuando el Sol alcanza su máxima declinación, ya sea norte o sur, en relación con la línea del Ecuador.

El solsticio es el evento astronómico que da inicio al verano en el hemisferio sur Eric Gay - AP

Qué es el solsticio de verano

La palabra “solsticio” proviene del latín “solstitium”, que significa “sol quieto”, haciendo referencia a los momentos en que el Sol parece detener su avance en el cielo tras alcanzar su punto más alto o más bajo. Esta condición tiene como principal consecuencia la aparición del día más largo del año en el hemisferio correspondiente.

Aunque popularmente se asocia el inicio del verano con el 21 de diciembre, las fechas exactas de los solsticios y equinoccios pueden variar ligeramente cada año. Según explicaciones del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, esta variación se debe a que “el año trópico, intervalo de tiempo entre dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio invernal, igual a 365.2422 días solares medios, no es divisible con el año del calendario gregoriano, de 365.2425 días solares medios”.

En este sentido, “solo después de un ciclo de 400 años, las estaciones vuelven a comenzar en los mismos días, aproximadamente”.

Para el hemisferio sur, el solsticio de verano se produce cuando esta región del planeta alcanza su punto más cercano al Sol. Simultáneamente, el Polo Sur de la Tierra, geográficamente próximo a la Argentina, se encuentra en su posición de mayor proximidad a la estrella, lo que influye directamente en las temperaturas. En contraste, el hemisferio norte se sitúa en su punto más lejano del Sol, marcando el inicio de su invierno. Este fenómeno es una de las dos ocurrencias anuales en que se registra la máxima o mínima proximidad entre un hemisferio terrestre y el Sol.

La inclinación del eje terrestre hacia el Sol durante el solsticio de verano es lo que provoca la jornada con la mayor cantidad de horas de luz solar en el hemisferio sur.

A partir de este hito de diciembre, los días comenzarán a acortarse progresivamente, culminando con el equinoccio de otoño, programado para marzo de 2026.

Es fundamental recordar que tanto el verano como el invierno son inaugurados por solsticios, mientras que el otoño y la primavera comienzan con equinoccios. Los equinoccios son los dos momentos del año en que el Sol se posiciona directamente sobre el Ecuador, resultando en una duración equitativa del día y la noche en todo el globo terráqueo.

Estos eventos celestes presentan connotaciones distintas según la ubicación geográfica desde la que se observen. El solsticio de diciembre, que en el hemisferio sur marca el comienzo del verano, simultáneamente inaugura la temporada invernal en el hemisferio norte.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA