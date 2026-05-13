Un súper El Niño acabó con millones de personas en 1877: ¿Estamos mejor preparados ahora?

WASHINGTON.- A medida que aumentan las probabilidades de uno de los eventos de El Niño más fuertes registrados para finales de este año, el potencial de condiciones peligrosas despertó comparaciones con 1877, cuando un evento similar provocó una catástrofe en todo el mundo.

El Niño es un calentamiento de las aguas oceánicas en el Pacífico tropical centro-oriental que se desarrolla cada pocos años. Este año, las temperaturas oceánicas allí podrían aumentar 3°C por encima del promedio y romper récords.

Ese cambio climático devastó los cultivos hace casi 150 años, lo que plantea la pregunta de si una interrupción similar podría volver a amenazar la seguridad alimentaria mundial. El Niño más fuerte registrado, entre 1877 y 1878, alimentó condiciones que derivaron en una hambruna global que mató a más de 50 millones de personas en India, China, Brasil y otros lugares. Eso representaba entre el 3% y el 4% de la población mundial estimada en ese momento, equivalente a al menos 250 millones de personas si ocurriera hoy.

El episodio de El Niño más intenso del que se tenga registro, ocurrido entre 1877 y 1878, contribuyó a una hambruna que provocó pérdidas de entre el 3 y el 4 por ciento de la población mundial Ben Noll/The Washington Post; ECMWF/NOAA

“Podría decirse que fue el peor desastre ambiental que jamás afectó a la humanidad”, escribieron los investigadores sobre ese evento.

Este desastre tardó años en desarrollarse. La sequía comenzó a extenderse por los trópicos y subtrópicos en 1875. En los años siguientes, una combinación de fuertes fuerzas climáticas en los océanos Índico y Atlántico se formó junto con el récord de El Niño, amplificando y prolongando la sequía.

Deepti Singh, profesora asociada de la Universidad Estatal de Washington que estudió este súper El Niño, dijo que las hambrunas no son una consecuencia inevitable de las sequías. Las acciones deliberadas de los colonialistas en la década de 1870 interrumpieron los sistemas locales de los que dependían las comunidades para ser resilientes a las variaciones climáticas, señaló Singh.

¿Podrían ocurrir consecuencias similares hoy?

“Sequías simultáneas de varios años similares a las de la década de 1870 podrían volver a ocurrir”, dijo Singh. “Lo que es diferente ahora es que nuestra atmósfera y nuestros océanos son sustancialmente más cálidos que en la década de 1870, lo que significa que los extremos asociados podrían ser más extremos”.

Pero también hay otras diferencias clave. En ese momento, no había forma de saber que se avecinaba un El Niño tan poderoso ni qué implicaba. El conocimiento moderno sobre el fenómeno se vio impulsado por un súper El Niño más de un siglo después, entre 1982 y 1983.

Y debido a los grandes avances en el monitoreo y la predicción climática, el mundo está hoy mucho más preparado para lidiar con las consecuencias.

Es poco probable que las pérdidas devastadoras asociadas con el súper El Niño de 1877 a 1878 se repitan hoy porque los factores sociales, políticos y económicos que exacerbaron los efectos no existen actualmente.

Aun así, un evento climático tan extremo podría tener impactos significativos en la seguridad alimentaria, particularmente en los lugares más vulnerables a condiciones climáticas adversas de larga duración, lo que podría derivar en problemas globales.

“El mayor riesgo de sequía asociado con este súper El Niño amenazará la seguridad alimentaria, hídrica y económica en muchas regiones, lo que podría generar un efecto cascada a nivel mundial a través de sistemas socioeconómicos interconectados”, dijo Singh.

Comparado con anteriores episodios de súper El Niño, para 2026 se prevé un mayor calentamiento de los océanos. Eso podría alterar el comportamiento del fenómeno de El Niño y sus impactos Ben Noll/The Washington Post; ECMWF/NOAA

En el último siglo, los avances científicos posicionaron mejor al planeta para capear la tormenta que se avecina. No era posible predecir un súper El Niño en 1877, 1888 ni 1972. Pero ahora existe una conciencia mucho mayor de lo que podría traer un súper El Niño.

El súper El Niño de 1982 a 1983, que provocó enormes pérdidas económicas, terminó siendo un punto de inflexión clave para comprender el fenómeno.

El científico climático Kevin Trenberth, que participó en los esfuerzos internacionales que revolucionaron el monitoreo oceánico en el océano Pacífico tras el súper El Niño inesperado de 1982 a 1983, describió el “gran logro” de establecer un seguimiento en tiempo real de ese patrón climático de amplio alcance.

Dijo que a mediados de la década de 1990 se habían establecido alrededor de 70 boyas amarradas, bajo un programa internacional, en todo el Pacífico, que medían vientos, temperaturas del aire, humedad y presión, además de la temperatura y la salinidad en la capa superior del océano.

Desde entonces, el número de instrumentos que proporcionan datos en tiempo real creció hasta superar los 4000. Esto permite seguir el desarrollo de El Niño, que ocurre en el remoto Pacífico central, de manera diaria.

Esas observaciones también ayudarían con el tiempo a predecir el fenómeno.

Algunas de las primeras predicciones de El Niño llegaron en 1986 desde la Universidad de Columbia y resultaron precisas tras el evento de 1986 a 1987. Para 1996, los sistemas de pronóstico estacional ya funcionaban en el Ecmwf y la NOAA.

Mostraron que era probable que se desarrollara un El Niño significativo en 1997, que terminó siendo aún más intenso que el de 1982 y provocó pérdidas globales estimadas entre 32.000 y 96.000 millones de dólares en ese momento.

En la actualidad, existen muchos modelos que realizan predicciones de El Niño de forma diaria, semanal o mensual, por lo general bastante precisos aunque imperfectos, especialmente en primavera, gracias a los avances en la computación de alto rendimiento y a las nuevas observaciones satelitales.

Pero si no hubiera sido por el súper El Niño de 1982 a 1983 y los grandes avances científicos que siguieron, el planeta no estaría tan preparado para el que está en marcha este año.

“La colaboración internacional será vital para reducir los impactos en las poblaciones más vulnerables y expuestas en los países con mayor riesgo”, dijo Singh.