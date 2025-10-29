Cuándo se termina el pago manual en el peaje de la Autopista Perito Moreno

A partir de este sábado 1° de noviembre, el peaje de Parque Avellaneda, en la autopista Perito Moreno, será completamente automático. Ya no se aceptará el pago en efectivo y todos los usuarios deberán contar con TelePASE.

La medida se enmarca en el plan de modernización y digitalización de la red de autopistas porteñas, impulsado por Autopistas Urbanas (AUSA), que busca eliminar por completo las cabinas manuales y avanzar hacia un sistema free flow. Quienes utilicen la autopista sin estar adheridos al TelePASE serán multados: recibirán una infracción que asciende a $119.776,50 por el sistema inteligente de tránsito, según informó la empresa estatal.

A mediados de julio, el peaje de Parque Avellaneda de la autopista Perito Moreno, que conecta la autopista 25 de Mayo con la avenida General Paz y el Acceso Oeste, se convirtió en inteligente con la incorporación de un pórtico que permite el cobro automático por TelePASE o la lectura de la patente.

Hasta ahora, quienes no estaban adheridos al sistema podían pagar en efectivo en algunas cabinas especialmente habilitadas. Pero, desde este fin de semana, el cobro será exclusivamente electrónico. Según datos de AUSA, el cambio impactará en más de 140.000 usuarios diarios.

El pórtico inteligente de la autopista Perito Moreno AUSA

“Con este cambio, comenzará el desarme de las cabinas de peaje para reconfigurar la traza con el objetivo de agilizar el tránsito y mejorar las condiciones de seguridad vial”, dijeron.

Entre los beneficios del sistema de peaje inteligente, AUSA destaca reducción del tiempo de viaje, mayor comodidad y agilidad en el pago gracias a la lectura automática de patentes; mejora en la fluidez del tránsito y de la circulación, menor impacto ambiental por la disminución de emisiones y ruidos, eliminación del uso de tickets impresos, reduciendo el consumo de papel.

Un cambio que avanza

La autopista Perito Moreno se suma a una red de autopistas inteligentes que ya opera mayoritariamente bajo el sistema de peaje sin barreras. El objetivo de AUSA es que, para 2026, todas las autopistas bajo su concesión sean 100% digitales, sin cabinas ni barreras, consolidando una red más segura, ágil y sustentable.

La autopista Illia se transformó en la primera autopista inteligente para automóviles particulares en 2023 y fue la primera en hacer la transición del sistema convencional al automático. El Paseo del Bajo para camiones y tránsito pesado, desde su inauguración en 2019, funciona con este tipo de cobro y fue la primera autopista free flow de la Argentina.

AUSA busca que para 2026, todas sus autopistas sean 100% inteligentes

En ese momento, unas 93.000 personas utilizaban diariamente el corredor de 10,5 kilómetros de extensión (6,5 kilómetros con sentido al norte y 4 kilómetros con sentido al centro) y nueve de cada diez ya estaban adheridas al TelePASE. También en 2023, el peaje Alberti, en la autopista 25 de Mayo, incorporó pórticos de cobro automático en ambos sentidos.

La adhesión a TelePASE se realiza a través de la página https://telepase.com.ar/ o por la aplicación de Mercado Pago y puede solicitarse el envío del dispositivo a domicilio. También se puede hacer de forma presencial en los puntos de colocación adheridos de la ciudad de Buenos Aires o en AUSA.

En el caso de autopista Dellepiane, que todavía cuenta con la modalidad de pago manual, el usuario puede solicitarlo en las cabinas sin costo alguno.