Cuándo vuelve el frío a la ciudad de Buenos Aires

Esta semana que comienza tendrá tintes casi primaverales. Así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que pronosticó máximas que alcanzarán incluso los 21 grados y jornadas de pleno sol. Sin embargo, las predicciones indicaron que a partir del jueves ingresará un frente frío que devolverá el invierno con una fuerte caída de las temperaturas para el fin de semana largo.

Según indicó el sitio especializado Meteored, a partir de este lunes las mínimas comenzarán a elevarse progresivamente y se setearán en los 10 grados e incluso unos grados más en la Ciudad. Las máximas, en tanto, superarán los dos dígitos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y vendrán acompañadas de vientos moderados del noroeste.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

En cuanto al centro y norte del país, este martes comenzará a avanzar el frente frío desde el sur. Los modelos meteorológicos indican posibles lluvias débiles o moderadas en el sudeste de Buenos Aires, el sur de La Pampa y el norte de Neuquén. El miércoles comenzarán a cambiar las condiciones. Se incrementará la nubosidad, que dará paso al ingreso de los primeros vestigios de un frente frío que cruzará sobre el AMBA recién por la noche, cuando la temperatura rondará los 13 grados.

A partir de día siguiente se iniciará otro periodo de tiempo estable y soleado, pero con mañanas muy frías. El amanecer del jueves tendrá temperaturas por debajo de los 3 grados en la mayor parte de la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense e incluso algunas heladas aisladas en localidades cercanas a Tandil, Benito Juárez, Balcarce, Ayacucho, Lobería y Coronel Pringles.

El cambio más pronunciado en la temperatura se dará de cara al fin de semana largo. Entre viernes y sábado habrá un progresivo aumento de nubosidad y podría darse cierta inestabilidad, mientras que las máximas apenas tocarán los 15 grados.

Las alertas para este lunes

El mapa de las alertas para este lunes. SMN

El SMN también informó que este lunes 11 de agosto rigen una serie de alertas amarillas y naranjas por lluvias y vientos fuertes en tres provincias: Neuquén, Río Negro y Chubut. En territorio neuquino rige un aviso nivel amarillo a lo largo de toda la región cordillerana por las intensas lluvias que se suscitarán durante la jornada, con valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, que podrían derivar en nevadas en las zonas más altas.

En tanto, existen alertas de color naranja hacia el sur de la provincia, en las regiones de Huiliches, Lácar y Aluminé. A su vez, en Neuquén y Río Negro también rige una alerta amarilla por vientos fuertes. Estas zonas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 45 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrán superar los 90 kilómetros por hora.