Cuánto cuesta ir de vacaciones a Brasil y cómo conviene pagar

“Nosotros viajaremos en familia a Florianópolis durante la primera quincena de febrero. Elegimos ese lugar porque es ideal para ir con niños”, cuenta Gastón Carella, de 45 años. Este comerciante, que vive en el barrio porteño de Almagro, viajará con su esposa Mariana y sus dos hijos de 6 y 10 años.

Según detalla Gastón, el hospedaje por 11 noches en un complejo que tiene varios servicios como pileta, parrilla y lavarropas le costó $190.000 y lo contrató a través de la plataforma AIRBNB. “Lo abonamos con tarjeta de crédito en un pago. Como el viaje es en auto, haremos dos paradas durante la ida en dos hoteles, cuyo costo aproximado es de $25.000 por hotel. A eso debemos sumar el gasto en combustible”, detalla.

El valor de los pasajes aéreos para toda la familia de Gastón rondaba los $400.000, y por eso eligieron ir en auto que, con las dos paradas, los gastos en combustible más los peajes sumarán cerca de $150.000. “Además, si vamos en auto tendremos la posibilidad de movernos con libertad para conocer distintas playas”, agrega Gastón.

Florencia Devich volverá el año que viene a Brasil después de seis años Gentileza Florencia Devich

Florencia Devich, de 27 años, eligió una opción totalmente distinta dentro de Brasil. Ella viajará a Imbassai en abril de 2023 y pagó, por seis días en un hotel all inclusive, $220.000. “Lo aboné con tarjeta de crédito. Traté de buscar destinos en la Argentina pero en el momento que contraté este paquete acá no tenían precios para el año que viene”, cuenta.

Florencia viajará con su padre, su madre y su hermano. “El pasaje me lo regaló mi mamá, pero creo que, en total, el viaje ronda los $320.000″, explica. Florencia sabe exactamente el paraíso que encontrará del otro lado de la frontera porque estuvo justamente en ese mismo lugar y hotel en 2017.

La alta inflación local, los precios exorbitantes que se cobran en algunos lugares del país, sumado a las ganas de viajar que se ha acumulado entre los argentinos por el aislamiento obligatorio durante la pandemia, llevan a Brasil a ser una vez más un destino muy atractivo para los argentinos a la hora de elegir dónde ir de vacaciones.

Gastón Carella y su familia volverán a Brasil en febrero Gentileza Familia Gastón

Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Uruguay, aclara que Brasil es siempre uno de los destinos internacionales preferidos de los argentinos y se prevé que este interés siga creciendo no solo porque habrá más vuelos semanales hacia allá, sino que también porque se sumarán nuevas rutas y lugares de partida. “Gol, por ejemplo, inaugurará vuelos desde Córdoba y Rosario a Río de Janeiro y San Pablo en noviembre, y tiene previsto sumar vuelos directos desde Buenos Aires a Natal, Recife, Salvador y Maceió para diciembre. Por otro lado, esta empresa va a incrementar las frecuencias a Florianópolis y Río por temporada alta. Además, LATAM volverá a operar a Río con tres frecuencias semanales en octubre; y Aerolíneas Argentinas retomará en diciembre los vuelos a Florianópolis e incrementará la frecuencia a Río de Janeiro, Porto Alegre, Brasilia y Salvador de Bahía. Todos estos nuevos aéreos impulsan, a su vez, el interés de los brasileños quienes seguirán visitando las maravillas argentinas”, afirma.

Los más elegidos

Tomás Novick, director de TripNow, dice que la oferta de Brasil para el verano todavía no está totalmente definida, pero adelanta que Río de Janeiro y Salvador de Bahía estarán entre los destinos más elegidos por los argentinos.

“En este último destino hay hoteles resort todo incluido, que es un producto muy requerido por el mercado argentino. Con respecto de los valores son muy variados y lo define la fecha del viaje y la anticipación con la que se compran. En temporada alta un vuelo a Brasil puede costar entre US$ 1.700 y US$ 2.000 por persona. Pero hay gran variedad y alternativas si tienen flexibilidad con la fecha del viaje. En Río de Janeiro, por US$50 por día y por persona se puede comer y transportarse”, aclara.

Río de Janeiro es uno de los destinos en Brasil más elegidos por los argentinos

Desde la agencia de viajes Tamesys, Nicolás Sinisi sostiene que Praia do forte, Imbassaí y Costa do Sauipe son los principales destinos elegidos por sus clientes en Brasil. “En esos lugares hay varios hoteles all inclusive que son ideales para todas las edades. A diferencia de otros años, lo que vemos es que se van en grupo, con amigos o familiares”, afirma.

Otro lugar que Sinisi destaca es Buzios porque es un destino económico. “En este caso los alojamientos son posadas con media pensión o desayuno. También muchos eligen Porto de Galinhas, porque cuenta con hoteles ‘todo incluido’”, aclara.

Opciones y costos

En Tamesys ofrecen un paquete a Buzios para cuatro personas, que incluye aéreos, traslados, siete noches de alojamiento en una posada —con desayuno incluido— y asistencia al viajero para una familia compuesta por dos adultos y dos menores, por $ 1.074.492 con impuestos incluidos. Mientras que a Imassai en la misma fecha el paquete ronda los $1.600.000 en un hotel all inclusive.

“El ranking de destinos de Brasil para este verano lo lidera Río de Janeiro y lo siguen Salvador, San Pablo, Recife y Maceió”, enumera la ejecutiva de Despegar. Esta agencia tiene varios paquetes para este verano. Si viajan en diciembre a Río de Janeiro, una de las opciones cuesta $130.000 e incluye vuelo, alojamiento con piscina, gimnasio y desayuno sin cargo. El paquete, en este caso, es por seis noches y por persona. En esta misma fecha el paquete a Salvador de Bahía es de $165.000, también por persona, pero con reserva flexible.

Carella había estado en Buzios, en febrero de 2007, con su pareja Gentileza: Familia Gastón

El paquete de siete noches a San Pablo en enero cuesta, por persona, $159.000. Incluye vuelo directo con alojamiento en un hotel con cubierta y climatizada, sauna, gimnasio y desayuno sin cargo. Ese mismo mes, pero en Recife, el valor de una propuesta similar es de $ 214.000 por persona.

La última propuesta de Despegar es un paquete por seis noches en Maceió. En este caso es para viajar en febrero: incluye aéreo, alojamiento con piscina, estacionamiento y desayuno sin cargo. El precio de esta oferta es de $218.000 por persona.

Para tener como referencia los valores en nuestro país, siete noches en un gran departamento con vista al mar en Cariló, que cuenta con dos dormitorios cuesta, en enero $1.672.000 para cuatro personas. Hay opciones más económicas con una sola habitación y dentro de un complejo, por ejemplo, que ronda los $900.000 también para familia tipo durante la primera semana de enero. Mientras que un departamento de un dormitorio, en un complejo de cuatro estrellas en Pinamar, ronda los $530.000, para cuatro personas, durante siete días en enero.

En Bariloche, por su parte, un paquete para cuatro personas en un complejo de cuatro estrellas con vuelo incluido ronda los $581.000.

¿Cómo conviene pagar?

“Lo que aconsejo es comprar todos los servicios en la Argentina y pagarlos en pesos. Mientras que los gastos que se deban hacer en Brasil es mejor utilizar la tarjeta de crédito para pagar, luego, en pesos”, sugiere Novick.

Cristi, de Despegar, recomienda optar por paquetes que incluyan tanto el vuelo, como el alojamiento y las actividades en destino. De esta manera, los viajeros sabrán cuál es el importe que tienen que pagar y no dependerán de las variaciones en las monedas extranjeras. “Planificar y comprar las vacaciones de manera anticipada es una manera de ahorrar dinero y también de evitar cualquier cuestión que pueda surgir eventualmente e impactar el bolsillo. Además, el gran beneficio de los paquetes es que suelen ser más convenientes que comprar cada servicio por separado y se congela el precio en pesos argentinos en el momento de la compra”, destaca.

Florencia Devich estima no tener muchos gastos adicionales porque va a ir a un hotel con todo incluido. “Pero pienso realizar los pocos gastos que tenga con tarjeta de crédito”, adelanta.

Por último, Gastón Carella reflexiona sobre la elección del destino a viajar. Él reconoce que es difícil comparar los lugares del exterior con los nacionales. “Supongo que con la inflación que atravesamos no tendremos tanta diferencia en los precios. De todas maneras, elegimos Brasil por sus playas, el clima y la calidez de su gente a la hora de recibir turistas. Habíamos ido cuando nos casamos, pero teníamos la cuenta pendiente de ir con toda la familia. Este año, finalmente, la cumpliremos”, dice con entusiasmo.