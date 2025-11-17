Cuánto sale el boleto de colectivo en noviembre 2025 tras el aumento oficial

Desde el 17 de noviembre, el boleto de colectivo presenta un nuevo cuadro tarifario. El Gobierno dispuso un aumento del 9,7% a través de la Resolución 77/2025, publicada en el Boletín Oficial. Esta medida se basa en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y afecta a 104 líneas que conectan la Ciudad con la provincia de Buenos Aires.

Nuevas tarifas del transporte público en el AMBA

El boleto mínimo para las líneas de jurisdicción nacional asciende a $495 y en caso de abonar con tarjeta SUBE sin registrar, el costo es de $786,78.

La Subsecretaría de Transporte Automotor elaboró un informe que indica que la variación del Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires entre mayo y septiembre alcanzó un 9,72%, lo que justifica la actualización tarifaria.

Colectivos urbanos: tarifas por distancia

Para los colectivos que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, las tarifas varían según la distancia recorrida:

Hasta 3 kilómetros: 494, 83 (786,78 con SUBE sin nominar)

Entre 3 y 6 kilómetros: 551,24 (876,47 con SUBE sin nominar)

Entre 6 y 12 kilómetros: 593, 70 (943,92 con SUBE sin nominar)

Entre 12 y 27 kilómetros: 636, 21 (1011,57 con SUBE sin nominar)

Más de 27 kilómetros: 678,42 (1078,69 con SUBE sin nominar)

Las nuevas tarifas del transporte público en el AMBA, diferenciadas según la distancia y el tipo de servicio

Colectivos interurbanos: esquema mixto

Para los colectivos interurbanos, se aplica un esquema mixto que incluye:

Un cargo fijo terminal de $164,62

Un componente variable de $25,15 por pasajero y por kilómetro

Con esta estructura, el boleto mínimo general en estos servicios es de $651,03 y aquellos pasajeros que utilizan una tarjeta SUBE sin registrar, abonan un monto mayor.

El aumento en el boleto de colectivo responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el AMBA Hernán Zenteno - LA NACION

Recargos en servicios expresos

La resolución establece recargos diferenciales para los servicios expresos, permitiendo a los servicios tradicionales incrementar sus tarifas hasta un 25% y habilitando un aumento de hasta el 75% sobre los valores generales para aquellos que circulan por autopistas.

Todas las líneas de colectivos que subieron sus tarifas

El Gobierno estableció que son 104 las líneas de colectivos que cruzan la Ciudad a la provincia de Buenos Aires las afectadas por este aumento. Entre ellas, se encuentran las líneas: 101, 28, 150, 8, 124, 100, 134, 195, 194, 135, 56, 91, 9, 164, 21, 10, 17, 110, 152, 188, 20, 161, 117, 78, 87, 111, 127, 146, 31, 114, 129, 143, 197, 22, 71, 63, 113, 128, 32, 75, 158, 130, 169, 1, 24, 181, 2, 126, 29, 41, 95, 37, 80, 166, 15, 49, 53, 85, 96, 185, 97, 98, 148, 160, 176, 179, 51, 74, 79, 177, 60, 57, 105, 159, 46, 172, 174, 178, 180, 182, 136, 163, 86, 193, 88, 168, 103, 19, 153, 45, 154, 119, 59, 67, 70, 33, 55, 92, 93, 123, 184, 133, 140, 145.

El Gobierno estableció que son 104 las líneas de colectivos que cruzan la Ciudad a la provincia de Buenos Aires las afectadas por este aumento Hernán Zenteno - LA NACION

La visión del Gobierno sobre el aumento de las tarifas

El Gobierno justificó el aumento: “Con esta medida se busca mantener la sostenibilidad del sistema de transporte público en el marco de la política de ordenamiento del sector y su implementación respetó los procedimientos de participación ciudadana”.

Además, añadió: “El Estado subsidia de manera directa y sin intermediarios a los pasajeros a través de: la Tarifa Social Federal, vigente en todas las localidades del país que utilizan SUBE, y la RED SUBE, aplicada en las líneas de Jurisdicción Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (beneficio que la Provincia de Buenos Aires decidió no mantener)”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.