Cuatro beneficios sorprendentes (y basados en evidencia) para la salud de tomar café

WASHINGTON.- La mayoría de las personas toma café para obtener un poco de energía y un impulso de vitalidad.

Pero el café tiene efectos de gran alcance sobre la salud. El café es, posiblemente, la bebida más analizada científicamente del mundo. Los investigadores realizaron miles de estudios sobre sus efectos en la esperanza de vida, la salud cardiovascular, los niveles de azúcar en sangre, la pérdida de peso, el riesgo de cáncer y más.

El café contiene más de 1000 compuestos químicos, muchos de los cuales son activos en el organismo, como magnesio, potasio, niacina y otras vitaminas del complejo B.

Durante un tiempo, los científicos sospecharon que tomar café era peligroso para la salud. En 1991, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al café como “posiblemente” cancerígeno debido a estudios que lo vinculaban con el cáncer de vejiga. Otros estudios sugirieron que tomar café también podría aumentar el riesgo de cáncer de pulmón.

Luego, los científicos se dieron cuenta de que, en algunos casos, habían confundido la correlación con la causalidad. Las personas que fuman también tienden a tomar mucho café y, en muchos de los primeros estudios, un gran porcentaje de los bebedores de café también eran fumadores. Una vez que los estudios tuvieron esto en cuenta, el vínculo entre el café y los cánceres de pulmón y vejiga desapareció prácticamente.

En las décadas posteriores, cientos de estudios mostraron una imagen diferente del café, al demostrar que puede proteger contra algunas enfermedades importantes, incluidos varios tipos de cáncer. A medida que los científicos comenzaron a observar más de cerca los compuestos del café, descubrieron que varios de ellos tienen propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas.

Un gran metaanálisis que revisó décadas de investigación sobre 67 efectos sobre la salud concluyó que, para la mayoría de los adultos, tomar café a diario era “más probable que beneficiara la salud que la perjudicara”. En promedio, el análisis encontró que las personas que toman varias tazas de café al día tienen casi un 20% menos de probabilidades de morir prematuramente en comparación con quienes beben poco o nada de café.

Revisamos los datos y entrevistamos a expertos para averiguar cuáles de los beneficios para la salud del consumo de café están respaldados por la evidencia más sólida. Esto es lo que encontramos.

Un impulso para la salud del hígado

Después de décadas de investigación sobre el café y sus beneficios para la salud, uno de los hallazgos más consistentes es que beber café es bueno para el hígado, dijo Rob van Dam, profesor de la Escuela de Salud Pública Milken Institute de la Universidad George Washington.

Muchos estudios encontraron que los bebedores de café tienen tasas más bajas de cáncer de hígado, enfermedad del hígado graso no alcohólico, cirrosis hepática y otras formas de enfermedad hepática. El consumo de café también se asocia con niveles más bajos de enzimas hepáticas, lo que suele ser una indicación de que el hígado está sano y funciona adecuadamente.

Van Dam, investigador en ciencias de la nutrición, dijo que los efectos protectores del café sobre el hígado fueron demostrados en grandes estudios observacionales, estudios experimentales, investigaciones con animales y ensayos clínicos. Un estudio publicado en 2021, por ejemplo, siguió a casi medio millón de adultos durante aproximadamente 11 años y encontró que los que toman café tenían un 21% menos de riesgo de desarrollar enfermedad hepática crónica y un 49% menos de probabilidad de morir por enfermedad hepática crónica en comparación con las personas que no bebían café.

Los efectos se observaron en personas que tomaban café de todo tipo, incluidos espresso, café instantáneo y café descafeinado. La reducción del riesgo se asoció con una ingesta de tan solo una taza de café al día, pero las personas que consumían entre tres y cuatro tazas por día registraron los mayores beneficios.

La razón por la que el café parece proteger el hígado no está del todo clara. “Es un poco complicado porque el café tiene miles de compuestos vegetales”, dijo van Dam. Un componente en particular, el ácido clorogénico, mejora la eficacia con la que el hígado responde a la insulina, mientras que otros compuestos del café pueden proteger el hígado al reducir la inflamación.

Un menor riesgo de diabetes tipo 2

La capacidad del café para mejorar la sensibilidad a la insulina también puede explicar por qué los investigadores descubrieron que los que toman café tienen menos probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2. Muchos estudios grandes encontraron que las personas que beben de tres a cuatro tazas de café al día tienen aproximadamente un 25% menos de riesgo de desarrollar la enfermedad en comparación con quienes beben poco o nada de café. De hecho, la probabilidad de desarrollar diabetes disminuye aproximadamente un 6% por cada taza de café que se consume diariamente (hasta unas seis tazas).

Este efecto se encontró en docenas de estudios que involucraron a más de un millón de participantes en Europa, América del Norte y Asia. Se encontró en hombres y mujeres, en personas jóvenes y mayores, en fumadores y no fumadores, y en personas con y sin obesidad.

Los investigadores también demostraron que el riesgo aumenta y disminuye con los cambios en el consumo de café. En estudios que siguieron a miles de hombres y mujeres durante dos décadas, los científicos encontraron que cuando los que toman café aumentaban su consumo en una o dos tazas adicionales al día, su riesgo de diabetes tipo 2 caía un 11%. Pero cuando las personas reducían su consumo de café en una cantidad similar, su probabilidad de desarrollar diabetes aumentaba un 17%. Los científicos no observaron el mismo efecto cuando analizaron los cambios en el consumo de té.

El café es una fuente rica en polifenoles, compuestos presentes en frutas, verduras, granos integrales y otras plantas que se sabe que aportan beneficios para la salud. Los estudios encontraron que estos polifenoles, incluido el ácido clorogénico, mejoran la sensibilidad a la insulina y el control del azúcar en sangre. También ayudan a proteger las células beta del páncreas, que producen insulina y desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la diabetes tipo 2, dijo Hubert Kolb, científico visitante del Centro Alemán de Diabetes y Salud de Düsseldorf, quien estudia los efectos del café sobre la salud.

Un menor riesgo de enfermedad de Parkinson

Uno de los hallazgos más sorprendentes y consistentes sobre el consumo de café es que reduce el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Los científicos creen que esto se debe en gran parte a la cafeína presente en el café.

En un gran metaanálisis de datos de dos docenas de estudios que involucraron a más de un millón de personas, los científicos encontraron que quienes consumían hasta tres tazas de café al día tenían un 28% menos de probabilidades de desarrollar la enfermedad de Parkinson en comparación con quienes bebían poco o nada de café. Mientras tanto, las personas que tomaban hasta dos tazas de té al día tenían un 26% menos de probabilidad de desarrollar Parkinson.

“Al principio, la gente se mostraba escéptica”, dijo van Dam. “Pero esto se vio una y otra vez en estudio tras estudio: las personas que consumen mucha cafeína, tanto del café como del té, tienen un menor riesgo de enfermedad de Parkinson”.

En la enfermedad de Parkinson, las neuronas que liberan dopamina en el cerebro se degeneran progresivamente y mueren, lo que provoca temblores, rigidez muscular y otros síntomas motores. Pero la cafeína puede ayudar a prevenir la destrucción de estas neuronas dopaminérgicas, lo que podría explicar por qué los bebedores de café y té tienen una menor probabilidad de desarrollar la enfermedad.

Más actividad física

Hacer ejercicio a diario es una de las mejores cosas que se pueden hacer por la salud. Y una forma de hacer más ejercicio es tomar café.

En un estudio riguroso publicado en el New England Journal of Medicine en 2023, los científicos reclutaron a 100 hombres y mujeres sanos y los equiparon con Fitbits, monitores cardíacos y otros dispositivos que medían indicadores de salud. Los participantes fueron seguidos durante dos semanas y se les indicó que bebieran café con cafeína algunos días y que se abstuvieran de tomar café otros días.

Los científicos encontraron que, en los días en que las personas bebían café —consumiendo típicamente alrededor de una a tres tazas— daban 1000 pasos más. Eso equivale a caminar aproximadamente 800 metros. Ese es un aumento significativo de la actividad física, lo que podría ser una razón por la cual beber café generalmente se vincula con una mejor salud, dijo Gregory M. Marcus, autor del estudio y profesor de medicina en la división de cardiología de la Universidad de California en San Francisco.

“Dar mil pasos más por día tiene un efecto significativo sobre múltiples resultados de salud”, agregó.

De hecho, dar 1000 pasos adicionales por día se asocia con una reducción del 6 al 15% de la mortalidad: “efectos de una magnitud notablemente similar a la reducción de la mortalidad observada entre quienes toman café”, escribieron Marcus y sus colegas en su estudio.