Datos oficiales: las muertes por Covid durante 2020 fueron un 15% más que las informadas

Un análisis de las Estadísticas vitales de 2020 mostró que los fallecidos por Covid-19 en la Argentina durante el primer año de la pandemia fue un 14,8% más que lo que los números provisorios registraban, al pasar de los 46.380 que detectó el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) a los 53.259 que mostraron las Estadísticas vitales de 2020 dadas a conocer hoy en una reunión encabezada por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, con miembros de la Red Argentina de Periodismo Científico (Radpc).

Durante esa primera ola de Covid, sin vacunas, pero con fuertes restricciones a la circulación, hubo bastante menos argentinos muertos por la pandemia que en 2021 (que fueron 71.601, según los números provisorios).

El Covid fue en 2020 la segunda causa de muerte en el grupo de 18 a 59 años (detrás del cáncer) y tercera, en mayores de 60 años (el cáncer, en primer lugar, y las enfermedades cardíacas, en segundo).

Por otro lado, durante 2020 la mortalidad infantil disminuyó un 22% al pasar a 8,4 por mil desde los 9,2 por mil de 2019: hubo 4500 niños muertos contra los 5745 de 2019. Esa disminución –aunque menos pronunciada- se repite en todas las franjas etarias hasta los 35-40 años, donde se empieza a revertir de manera dramática.

Como en otros países, el grupo de mayores de 60 años tuvo más del 80% de fallecidos por Covid. “Todas las medidas que se tomaron para disminuir la circulación del virus influyeron en la circulación de otras enfermedades, como las respiratorias, sobre todo en niños”, señaló Analía Rearte, directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, durante el encuentro de hoy. “También disminuyeron las muertes por accidentes, algo que era asimismo esperable, en tanto que los muertes por tumores se mantuvieron estables y la enfermedad cardíaca aumentó un poco”, sintetizó Rearte. El viernes próximo, el Ministerio publicará en su página web todos los datos desagregados.

Exceso de muertes

Durante 2020 se registraron en total 376.279 defunciones por todas las causas contra 341.728 del año anterior. Lo que da un exceso de mortalidad, como se nombra en la jerga a este aumento súbito de muertes, en general por sucesos extraordinarios como una pandemia, del 8,9% respecto no solo de 2019, sino del período que se extiende hasta 2015. En particular, estuvo concentrado en el segundo semestre que tuvo un 22% de exceso de mortalidad (hasta entonces era un “año normal”), y que fue mayor en varones (8,8 por mil), que en mujeres (7,7 por mil).

Según explicó Rearte, este exceso “es algo esperable para una pandemia, pero en la Argentina fue menor que en otros países, lo que se debió a las medidas sanitarias generadas en 2020, antes de las vacunas. Hay países con 50% y 100% de exceso de mortalidad”, dijo, debido a las flaquezas de los sistemas de salud.

En este sentido, también por las medidas, se registraron descensos en las tasas específicas de muertes por VIH-sida, tuberculosis, Chagas y otras enfermedades infecciosas. Después de los accidentes y lesiones autoinfligidas, la que más bajó fueron las muertes por lesiones o envenenamientos (así se conoce a la categoría), en un 15%. En cambio, la mortalidad materna aumentó (4,1 cada 10.000 nacidos vivos), debido a principalmente al Covid, situación “similar a la ocurrida en la pandemia de influenza de 2009″.

Datos

Desde el Ministerio explicaron que durante la pandemia se generan datos estadísticos en tiempo real (el mencionado SNVS) y con estudios provisorios de exceso de mortalidad con datos preliminares provistos por registros civiles y oficinas de estadística de las provincias. Pero para tener este nuevo dato consolidado se recolecta información que envían las provincias hasta seis meses luego de cerrado el año (debió ser en junio/julio de 2021, pero se alargaron los plazos justamente por el pico pandémico de la segunda ola). Ese es el número de Estadísticas Vitales dado a conocer ahora, con el correspondiente registro de causas de muerte y las características de la persona fallecida y del evento, según un modelo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Es un sistema robusto y confiable”, dijo Vizzotti, quien agregó que lo que sigue ahora es hacer un estudio para desagregar quienes fallecieron “por Covid” como causa central y quienes “con Covid”.

Cómo sigue la pandemia

Vizzotti se refirió a cómo continuará la pandemia, en función de la alta inmunización de buena parte de la población, ya sea por las vacunas, por enfermedad natural o por ambas. “Es un proceso”, dijo respecto al final de la pandemia, “no va a haber un día en que se acabe”, remarcó. Y agregó que tanto los ministros de las provincias como los del Mercosur acordaron encarar una transición para correr del foco al número de contagios diarios e ir hacia las internaciones y los casos graves. “En esa evolución, pasamos a informar los casos semanales y a vigilar los casos respiratorios de manera general. Eso tenderá naturalmente a dejar de testear a los leves; sí dejaremos la recomendación de quienes tienen enfermedades tipo influenza (gripe) de no tener contactos con otras personas y tener una vigilancia diferencial. Pero lo cierto es que no habrá un día en que termine la pandemia”, enfatizó.

Sin embargo, la ministra también admitió que teniendo en cuenta la llegada de temperaturas invernales y con las clases presenciales en curso normal “es esperable que el número de casos aumente, por eso es importante avanzar con la vacunación de todas las enfermedades respiratorias”, incluida la gripe que inicia su campaña el viernes próximo. Por eso, se mostró preocupada ante el descenso en el ritmo de vacunación antiCovid que se observa y pidió no esperar a que haya más casos y “que se reciban los refuerzos en tiempo y forma”.

Respecto de la estandarización de cuartas dosis (no solo para quienes sean mayores de 60 años con Sinopharm de esquema primario), dijo que no había una decisión aún tomada y que se iba a evaluar su recomendación en función de los datos y la situación epidemiológica, en el seno de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain).

También se le preguntó sobre la singular situación de la vacuna Sputnik V, aprobada por decenas de países y que ha mostrado seguridad y eficacia, pero no fue listada de emergencia por la OMS. “No está en esa lista por múltiples razones que, a mi criterio, son más burocráticas que otra cosa. Y de ambos lados. Rusia presentó un formato no adecuado en su momento y después no priorizó esa aplicación [para ser aprobada]. Después envió el 31 de enero más de 800 documentos a la OMS, que les dio un visto positivo, sin mayores críticas. Estaba planificada la visita a las fábricas para finalmente aprobarla, pero se suspendieron los vuelos por las razones conocidas. La OMS tiene un proceso que es estandarizado para todas las vacunas y por eso no aprueba sin todos los datos. Pero como queremos que los argentinos no tengan complicaciones, una vez asegurada la salud, los viajes por todo tipo de razones son un derecho, así que generamos esta acción de poder dar una dosis extra para que los acepten en esos países”, concluyó.