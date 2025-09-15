De qué murió Germán Torres, joven panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery

Germán Torres falleció el 14 de septiembre a las cinco de la mañana. El joven panadero, reconocido por introducir el pan de masa madre en la escena local, dejó un legado imborrable en la gastronomía argentina.

¿De qué murió Germán Torres?

Germán Torres, nacido en 1985, murió tras una larga enfermedad. Si bien no trascendió la especificidad de la afección, se conoce que batalló contra ella durante un tiempo considerable. La noticia generó una profunda tristeza en el ámbito gastronómico.

Germán Torres murió tras atravesar una larga enfermedad

El legado de Germán Torres en la panadería argentina

Más allá de su destreza en la cocina, Germán Torres fue un verdadero innovador, ya que, se le atribuye la introducción del pan de masa madre en la escena gastronómica argentina, un hito que transformó la forma en que se concebía y consumía el pan en el país. Su visión y dedicación inspiraron a muchos otros panaderos a explorar nuevas técnicas y a valorar la calidad de los ingredientes.

Torres no solo compartió su conocimiento a través de sus creaciones, sino también a través de sus libros. Fue autor de "Pan de garage" (2019, Ed. Planeta) y "Pan de campo" (2022, Ed. Planeta), obras que se convirtieron en referentes para panaderos aficionados y profesionales. En estos libros, Torres compartió sus recetas, técnicas y secretos para elaborar panes artesanales de alta calidad.

Germán Torres, creador de La Valiente

El camino de Germán Torres

La trayectoria del cocreador de La Valiente es un testimonio de su espíritu inquieto y su pasión por la gastronomía. Tras estudiar publicidad en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y ser premiado en el festival de publicidad de Cannes, trabajó en agencias de publicidad. Sin embargo, su verdadera vocación lo esperaba en la cocina.

Después de dividir su tiempo entre la publicidad y la cocina en Guido’s, un restaurante italiano en Palermo, decidió estudiar en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG). Un viaje a la India marcó un punto de inflexión en su vida, llevándolo a abandonar la publicidad y dedicarse por completo a la gastronomía.

Antes de encontrar su pasión en la panadería, Germán Torres exploró el mundo de la publicidad Gentileza - LA NACION

Los proyectos gastronómicos

Germán Torres dejó su huella en varias cocinas, entre ellas la de Dadá Bistró, Le Pain Quotidien, La Panadería de Pablo y San Gennaro, donde se desempeñó como jefe de cocina. Sin embargo, fue con la fundación de Salvaje Bakery en 2016 que revolucionó el concepto de panadería en la Argentina al introducir el pan de masa madre y otras novedades que marcaron tendencia en la escena local.

Posteriormente, Torres incursionó en la elaboración de pan de centeno en su casa bajo la marca Delirante, antes de asociarse con el chef Christian Petersen para abrir La Valiente.

Germán Torres es uno de los coceadores de La Valiente

La despedida de Germán en las redes

La noticia del fallecimiento de Germán Torres generó una ola de mensajes de despedida y reconocimiento en las redes sociales. Figuras destacadas de la gastronomía argentina expresaron su tristeza y admiración por el panadero.

La despedida de Fernando Trocca a Germán Torres

Fernando Trocca escribió: “Descansá en paz Germán”, mientras que Tomás Kalika, chef de Mishiguene, lo describió como “se nos fue un gran tipo y un panadero de alma”.

Por otro lado, Narda Lepes compartió una foto de panes levando con la palabra “Descansá” y Lucas Canga, de MadPasta, expresó: “Siempre admiré tu templanza, muchas cosas que nunca te dije, talentoso e indecifrable”. Christian Petersen subió una historia de Instagram de un video de su colega, mostrando el cariño y respeto que sentía por él.

El mensaje de despedida que publico Narda Lepes a Germán Torres en Instagram (Fuente: @nardalepes)

