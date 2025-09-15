Thiago Medina con pronóstico reservado: qué indica el nuevo parte médico

Este lunes 15 por la mañana, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina.

“El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, comienza el escrito difundido a los medios. “Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado. En el transcurso del día se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales”, suma el parte médico. Además, comunicaron que a las 18 de hoy volverán a dar otro parte para indicar como continúa su evolución.

El pasado viernes 12 el exparticipante de Gran Hermano, según pudo saber LA NACION, circulaba por la avenida General San Martín, en Francisco Álvarez, y al llegar a la esquina de la calle La Providencia, chocó contra la parte trasera de un auto. Pese a que todavía no hay un informe oficial de lo que sucedió, se especula con que la mala señalización del lugar tuvo algo que ver en el impacto.

Debido al fuerte impacto, el joven de 22 años fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. Allí fue estabilizado por el personal médico. Durante la madrugada del sábado fue operado y, según informó su expareja Daniela Celis, le extirparon el bazo, uno de los órganos afectados por el accidente. Asimismo, uno de sus pulmones también se habría dañado.

Thiago junto a sus dos hijas (Fuente: Instagram/@thi4go_km)

Además del parte médico oficial, su expareja y madre de sus dos hijas, Daniela Celis, también contó cómo se encuentra el joven. “Tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reikis que envían”, escribió en su cuenta de Instagram. “Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración”.

Celis también subió una foto de una de las dos gemelas que tiene junto a Medina (Laia y Aimé), junto a un pedido muy especial: “Oremos por papá por favor. Cadena de oración por Thiago Agustín Medina”. Por otra parte, la influencer manifestó que las niñas de un año y medio se encuentran “bien” y contenidas por “toda la familia, padrinos, madrinas y amigos”.

Cabe remarcar que pese a que los exparticipantes de GH están separados, aún mantienen una buena sintonía y afecto mutuo. Al punto que la influencer está expectante de lo que ocurra con el padre de sus hijas. “Solo pido luz y amor. Les daré noticias pronto. Gracias a Dios tenía el casco puesto”, dijo el sábado cuando se dio a conocer el accidente de forma pública.

Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio, quienes estuvieron junto a Medina en el reality show de Telefe, hicieron un posteo en conjunto pidiendo ayuda. “Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina. Cuanta más energía, más fuerza le damos”, dice el texto de la historia donde Poggio, Castañares y Ginocchio -ganador de la edición 2022 de Gran Hermano- se juntaron para brindarle su apoyo a su amigo.

Camila Medina, hermana melliza del joven, también insistió con las oraciones y pedidos de “buena energía”. “Él es la alegría de nuestra familia y sabemos que también lo es para muchos de ustedes, que lo siguen y lo aprecian. Les pedimos a todos que lo mantengan en sus pensamientos, que lo rodeen de fuerza, fe y buenas energías. Cada mensaje de apoyo suma y le da más motivos para luchar”, redactó Camila y cerró: “Estamos convencidos de que Thiago, con la fuerza que siempre lo caracterizó, va a salir adelante”.