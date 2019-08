La víctima dijo que se despertó en un baño con los pantalones bajos Crédito: Captura A24

Una chica de 14 años denunció que un grupo de jóvenes la drogaron y la violaron en una fiesta de egresados en la localidad bonaerense de José C. Paz.

El papá de la menor contó que el hecho ocurrió el sábado a la noche en el patio de un vecino y brindó detalles de lo sucedido. "Mi hija le pidió permiso a la abuela para ir a dormir a lo de una amiga, pero ya sabemos cómo son los chicos. Fue a una fiesta, le dieron una bebida con pastillas y después abusaron de ella", resumió Leonel.

El hombre contó además que los agresores son conocidos y que tienen 16, 18 y 19 años. "Hicimos la denuncia en la UFI 14 de San Martín. Mi hija fue al hospital y le aplicaron el protocolo de una violación, pero nadie está haciendo nada con los abusadores", dijo.

Según el padre, la familia de los presuntos agresores lo amenaza a través de las redes sociales "por si les llega a pasar algo".

"Mi nena me dice que no recuerda nada, solo que se despertó y sintió que la estaban abusando. Cuando abrió los ojos estaba sentada y con los pantalones bajos", dijo.

Leonel relató a los medios que su hija fue encontrada por unas amigas cerca de un baño del patio. "Enseguida empezaron a gritar y el organizador de la fiesta, un chico menor de edad, les contó a todos lo que estaba pasando".

"Hay chats y audios entre ellos que confirman que algo pasó y que tienen que ocultarlo", agregó el hombre.

Habló el dueño del patio

Marcelo, el dueño del patio donde ocurrió la presunta violación, dijo que le prestó el lugar a los compañeros del colegio de su hijo para poder hacer "una fiesta de preegresados".

"No pensé que se iba a descontrolar así. Me pidieron permiso para hacer una reunión, pero después me enteré que vendían entradas y alcohol", dijo al canal A24.

"No conozco a todos los que vinieron. Eran más de 150 personas. Y muchos de los que vinieron no son del barrio", indicó.