Las imágenes más impactantes del “meteotsunami” que causó un muerto y decenas de heridos en Mar Chiquita

El lunes por la tarde una ola gigante tomó de imprevisto a miles de personas que pasaban el día en las playas de Mar Chiquita y Santa Clara, a pocos kilómetros de Mar del Plata, y causó la muerte de una persona y dejó a otras tantas heridas. Las imágenes del extraño fenómeno se viralizaron en redes sociales.

Se trató de un evento poco frecuente conocido como meteotsunami o marejada, en donde se produce una súbita y significativa variación en el nivel del mar generada por cambios en la presión atmosférica o fuertes vientos. En algunas zonas, el agua subió hasta cinco metros.

Según testimonios de quienes presenciaron la escena, el agua del mar comenzó a retirarse de forma abrupta de la costa antes de que la inmensa ola apareciera “casi como una pared” y rompiera con una dureza inusitada, que obligó a los visitantes a desalojar la playa de inmediato.

El momento en que el agua sube en la playa de Mar Chiquita

A través de diferentes videos que comenzaron a circular en redes sociales, se puede observar los momentos de pánico que se vivieron en las mencionadas localidades balnearias.

Uno de los videos fue capturado por una cámara de seguridad que apunta hacia la albufera de la llamada “laguna de Mar Chiquita”, una zona con forma de “c” en donde se concentraron la mayor cantidad de heridos y la víctima fatal, que fue identificado como Yair Manno, de 29 años.

La grabación de un minuto y 43 segundos deja ver la abrupta subida del nivel del mar. En el agua, decenas de bañistas disfrutaban refrescándose en un día a pleno sol y de relativa calma. Sin embargo, de un momento a otro, las olas comenzaron a intensificarse tras una breve retirada del mar.

Una ola Gigante provocó un muerto y 35 heridos en Santa Clara

Los desprevenidos intentaron reaccionar rápidamente, pero en la imagen se logra ver que quienes se habían adentrado en el agua tuvieron mayores dificultades para escapar y requirieron la asistencia de los socorristas.

Otro video muestra el mismo instante, pero desde otro sector de Mar Chiquita. A raíz de las altas temperaturas y el bajo oleaje, los turistas se apiñaron en la orilla, lo que provocó que en el momento de la subida del nivel del mar -que en esta zona fue de hasta cinco metros- perdieran objetos personales y sufrieran algunas heridas al intentar ponerse a resguardo.

El intento de reanimación de la persona que falleció en Mar Chiquita

No obstante, a pesar de la rápida intervención de los guardavidas y de la Prefectura, una persona murió. Se trata de Yair Manno, un jinete de caballos argentino de endurance que residía en Francia, pero que había decidido vacacionar en el país junto con su novia francesa.

En una de las imágenes más fuertes que circularon en redes sociales se ve el momento en que un equipo de salvavidas le aplican maniobras de resucitación cardio pulmonar (RCP) a una persona.

Guardavidas socorren a una de las víctimas de la subida del mar

La secuencia de la subida del nivel del mar y la estabilización del oleaje sucedió en no más de 20 minutos. En ese interín, el cuerpo de Manno fue rescatado y llevado de urgencia a un centro médico donde llegó sin signos vitales.

Otro de los videos virales que circuló por redes sociales muestra a guardavidas dirigiéndose a la calle Costanera con una persona a cuestas, para que sea atendido por los paramédicos que se presentaron en lugar.