Hay alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos para este martes 13 de enero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por temperaturas extremas, tormentas, lluvias y vientos para este martes 13 de enero. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que habrá nueve provincias afectadas por fenómenos meteorológicos.

El SMN indicó que rige una alerta amarilla por calor para este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como también en el oeste de La Pampa, el norte de Río Negro y el este de Neuquén. De acuerdo a lo señalado por el organismo, este nivel de advertencia implica temperaturas que “pueden ser peligrosas”.

Por otra parte, según el parte oficial regirá una alerta amarilla por tormentas en el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de La Rioja, el noroeste de San Luis, el noreste de Mendoza y Jujuy. En esas zonas, el SMN advirtió que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En tanto, la alerta amarilla por lluvias alcanzará al oeste y norte de Santa Cruz y a Tierra del Fuego. Allí se esperan precipitaciones con valores acumulados de entre 10 y 20 mm, aunque no se descarta que esos registros sean superados de forma puntual, de acuerdo con la información difundida por el organismo.

Además, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos vigente también para el oeste y norte de Santa Cruz. El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, con posibilidad de intensidades superiores en forma local.

Frente al escenario de altas temperaturas, el organismo recomendó aumentar el consumo de agua a lo largo del día, evitar la exposición prolongada al sol y especialmente durante las horas centrales —entre las 10 y las 16—, reducir la actividad física y optar por una alimentación liviana. También aconsejó usar ropa ligera, holgada y de colores claros, permanecer en ambientes ventilados o acondicionados y prestar especial atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas. Además, advirtió que ante síntomas como sequedad en la boca o mareos se debe solicitar de inmediato asistencia médica.

Ante la alerta por tormentas, el SMN señaló la importancia de evitar salir durante los momentos de mayor intensidad, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros, además de desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en los hogares. También aconsejó cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio o vehículo cerrado si se permanece al aire libre.

Para las zonas bajo alerta amarilla por lluvias, el SMN sugirió evitar desplazamientos innecesarios, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de áreas inundables y cortar el suministro eléctrico ante el ingreso de agua en viviendas o comercios.

En el caso de la alerta amarilla por vientos, las recomendaciones incluyeron evitar salir, retirar o asegurar objetos como macetas, sillas o toldos, cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y extremar la precaución al conducir.

El clima en el AMBA

Para este martes, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 33°C y una mínima de 24°C. A lo largo del día irá en aumento la nubosidad: la jornada comenzará algo nublada por la mañana, estará parcialmente nublada al mediodía y pasará a mayormente nublada durante la tarde y la noche. Para el miércoles se prevén condiciones estables, mientras que el jueves se pronostican chaparrones durante la primera mitad del día y tormentas aisladas hacia la segunda.

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura máxima será de 30°C y la mínima de 21°C. El cielo se presentará algo nublado por la mañana, parcialmente nublado al mediodía y mayormente nublado por la tarde y la noche. Para el miércoles se espera una leve suba de la temperatura y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, mientras que el jueves se prevén precipitaciones, en línea con lo anticipado para la Ciudad.

En el resto del país, las temperaturas previstas para este martes incluyen máximas de 30°C en Córdoba, 30°C en Tucumán, 32°C en Santa Fe y Entre Ríos, 27°C en Jujuy, 26°C en Salta, 32°C en Misiones y 31°C en La Rioja, con mínimas que oscilarán entre los 17°C y los 24°C, según la región.

Por su parte, se esperan máximas de 35°C en Santiago del Estero, 30°C en San Luis, 32°C en San Juan y 28°C en Mendoza, mientras que en la Patagonia las temperaturas serán más moderadas, con máximas de 31°C en Río Negro, 28°C en Chubut y 22°C en Santa Cruz, y mínimas que irán desde los 13°C hasta los 16°C.