Nuevo DNI con chip: cuándo hay que renovarlo y cuánto cuesta

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) puso en marcha la emisión del nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico, una credencial fabricada en policarbonato que integra un chip de seguridad y tecnología de verificación mediante códigos QR. Esta actualización, formalizada a través de la Disposición 55/2026, responde a los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para documentos de viaje. Según fuentes oficiales del gobierno, este cambio busca fortalecer la identidad digital de los ciudadanos, ya que ofrece mayor resistencia al desgaste y robustez frente a intentos de falsificación mediante mecanismos criptográficos.

¿Los DNIs en curso siguen vigentes?

Es fundamental aclarar que, pese a la implementación del nuevo formato, el reemplazo no es obligatorio para la población en general. Los documentos de identidad vigentes conservan su plena validez jurídica hasta la fecha de vencimiento impresa en los mismos.

El nuevo DNI se entrega de manera gradual al momento de realizar actualizaciones de rutina, tales como las correspondientes a niños de entre 5 y 8 años o adolescentes de 14 años. Asimismo, el documento con chip se expedirá en casos de solicitudes por robo, pérdida, deterioro, rectificación de datos o cambio de domicilio. Según detalla el portal Argentina.gob.ar, la transición será progresiva, lo que permitirá que durante un tiempo prolongado ambos formatos convivan sin restricciones legales en el territorio nacional.

Los detalles del nuevo DNI con chip Argentina.gob.ar

¿Cuánto sale el DNI?

En cuanto a los costos, los valores vigentes para el trámite fueron actualizados conforme a las categorías de entrega. El DNI en formato regular tiene un costo de 10.000 pesos, mientras que la modalidad exprés se establece en 26.000 pesos. Para quienes requieran mayor celeridad, el organismo ofrece un servicio de entrega en 24 horas por 41.000 pesos y una opción de DNI al instante con un arancel de 57.000 pesos.

El organismo aclaró que la primera emisión por rectificación de identidad de género continúa sin costo, por lo que se mantiene el compromiso estatal con la Ley 26.743. El trámite puede iniciarse en el Registro Civil más cercano al domicilio o mediante un turno gestionado en la aplicación Mi Argentina.

Modalidad de Trámite Tiempo de Entrega Costo Arancelario DNI Regular Estándar (Correo) $10.000 DNI Exprés Entrega rápida $26.000 DNI 24 Horas 24 horas hábiles $41.000 DNI Al Instante Inmediata $57.000 Rectificación de Identidad Estándar Sin costo (1ra emisión)

La tecnología aplicada en esta nueva generación de documentos incluye un chip sin contacto que almacena datos biométricos y biográficos de forma encriptada, lo que facilita una verificación rápida y precisa en controles migratorios, aeropuertos y trámites oficiales.

La estructura física de la tarjeta, compuesta por policarbonato, permite que los datos y la fotografía queden fundidos dentro del material, lo que incrementa significativamente la durabilidad del soporte. Adicionalmente, el RENAPER acompaña este lanzamiento con una aplicación móvil oficial que permitirá validar la autenticidad del documento incluso sin conexión a Internet, por lo que funcionará como un respaldo digital seguro para el ciudadano.

El nuevo DNI llega con evidentes cambios en la estética Argentina.gob.ar

Entre los niveles de seguridad destacados por el RENAPER, se encuentran medidas visibles como el Escudo Nacional, el mapa bicontinental y elementos de impresión numismática, además de características forenses que requieren equipamiento especializado para su comprobación.

Esta integración de capas de seguridad busca, en palabras del organismo, “construir una identidad fuerte, moderna y segura”, lo que prepara al sistema de identificación nacional para futuros servicios digitales, tales como la implementación de firma digital remota mediante el dispositivo móvil.

Nuevas medidas de seguridad

Este documento llega con 14 renovaciones que serán fundamentales para la seguridad y una duración más larga en el tiempo. Además, se incluirán funcionalidades básicas tales como el chip contactless, por lo que los lectores NFC podrán leerlo sin problema.

Los detalles completos sobre el nuevo DNI con chip Argentina.gob.ar

Un DNI lleno de cultura argentina

Además de todas las especificaciones tecnológicas, la estética del nuevo DNI estará plagada de referencias a nuestra cultura nacional. De esta manera, al observar ambos lados del documento, se vislumbrará lo siguiente: Bandera de Argentina, Monumento Nacional a la Bandera, Islas Malvinas, Flor Nacional del Ceibo, Ballena Franca Austral, Mapa Bicontinental, Escarapela, Sol de Mayo, Glaciar Perito Moreno y la Cordillera de los Andes.

El nuevo DNI llega con diez referencias a la cultura argentina Argentina.gob.ar