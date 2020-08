En el complejo deportivo Manuel Belgrano (ex KDT) se habilitará la práctica individual de ciclismo Fuente: LA NACION - Crédito: GCBA

El regreso de las actividades deportivas tendrá hoy un nuevo capítulo con la habilitación de la práctica individual en el complejo deportivo Manuel Belgrano (ex KDT), el autódromo porteño y el golf de Palermo que se suman a las instituciones privadas que iniciaron ayer. En todos los casos será bajo estrictos protocolos y los usuarios deberán respetar tanto las recomendaciones y restricciones de las instalaciones y, además, las particulares de cada deporte.

Nadie podrá ingresar a los predios sin turno previo para lo cual se habilitó una plataforma específica que permite obtenerlos de manera online, según los deportes. Todas las instalaciones tendrán sus vestuarios y baños cerrados y no se permitirá el ingreso de personas que no practiquen deportes, es decir, no podrá haber público ni acompañantes.

Se tomará la fiebre a toda persona que ingrese a los predios habilitados para hacer deportes y en caso de presentar 37,5°C o más, no podrá entrar. El uso de alcohol en gel o al 70% para higiene de manos al ingreso y egreso de las instalaciones será obligatorio y todos los usuarios deberán conservar una distancia de al menos 1,5 metros.

Abrieron las ocho canchas de polvo de ladrillos del Parque Manuel Belgrano para la modalidad singles Fuente: LA NACION - Crédito: GCBA

Tenis

Abrirán las ocho canchas de polvo de ladrillo del Parque Manuel Belgrano para partidos en formato singles.

del Parque Manuel Belgrano para partidos en formato singles. Estarán habilitadas de lunes a viernes de 10 a 18 y las canchas deberán ser reservadas con antelación de manera online.

Las reservas serán de una hora. El costo de la cancha de tenis es de $190 y el estacionamiento, $80.

Los jugadores deberán utilizar un máximo de seis pelotas , las cuales deben estar previamente desinfectadas.

, las cuales deben estar previamente desinfectadas. El ingreso a la cancha deberá realizarse de a un jugador por vez manteniendo el distanciamiento y ubicarse en extremos opuestos de la cancha para dejar sus pertenencias.

Evitar los cambios de lado y tratar de realizar peloteos desde el fondo la de cancha sin aproximarse a la red.

Ciclismo

En el Parque Manuel Belgrano se habilitarán la pista de 1,2 kilómetros de extensión y el velódromo para lo cual se deberá reservar lugar a través de la web.

para lo cual se deberá reservar lugar a través de la web. Ambos circuitos estarán disponibles de lunes a viernes de 9:30 a 17:30 y con un cupo máximo de 20 personas en simultáneo en cada uno.

Los turnos a cada ciclista serán de dos horas, contemplando como máximo una hora y media de práctica, mientras que el tiempo restante será para ingreso, egreso y preparativos.

Los ciclistas pagarán $30 el turno; el estacionamiento tendrá un costo de $80.

Estará prohibido el drafting, es decir, dos o más atletas circulando a corta distancia (se deberá respetar al menos los 10 metros de distancia; en caso de sobrepaso se deberá guardar un espacio no menor a dos metros.

También se habilitaron las canchas de golf en Palermo Fuente: LA NACION - Crédito: GCBA

Golf

El Campo de Golf de Palermo estará disponible de martes a domingos, de 8 a 14. Las salidas serán de a tres personas, cada 10 minutos, con un máximo de 18 jugadores por hora.

estará disponible de martes a domingos, de 8 a 14. Las salidas serán de a tres personas, cada 10 minutos, con un máximo de 18 jugadores por hora. Será con turno previo de manera online.

Los valores serán: entrada mayores (martes a viernes 18 hoyos): $230; entrada mayores (sábado, domingo y feriados 18 hoyos): $300; entrada menores (lunes a viernes 18 hoyos): $120; entrada menores (sábado, domingo y feriados 18 hoyos): $ 125; promoción jubilados (martes a jueves): $120; promoción damas (martes): $120.

Los jugadores no deberán tocar ningún objeto que pueda haber quedado en el campo.

Al haberse retirado los rastrillos de todos los búnkeres , tener especial cuidado en alisar la arena con el palo o el pie al salir.

, tener especial cuidado en alisar la arena con el palo o el pie al salir. Luego de sacar la bola del hoyo tener la precaución de desinfectar tanto la bola como las manos.

En el autódromo porteño se habilitarán las prácticas de automovilismo Fuente: LA NACION - Crédito: GCBA

Automovilismo

La reapertura del autódromo Oscar y Juan Gálvez contempla, en una primera etapa, solo pruebas de pista , sin competencias.

, sin competencias. La cantidad de autos que prueben por día no podrá superar los 16.

Toda persona que ingrese al predio deberá hacerlo con tapaboca y se le tomará la temperatura. Además pasará por un proceso de desinfección de zapatos .

y se le tomará la temperatura. Además pasará por un proceso de . Se encuentra prohibido el uso de vestuarios y tampoco podrán armarse estructuras móviles ni paneles dentro de boxes.

Se proveerá una pulsera identificatoria para ingresar.

Se trabajará bajo el concepto de célula. Cada equipo tendrá que permanecer en su célula (box) el tiempo que se desarrolle la actividad, no podrá ingresar nadie de otra célula ni se podrá ingresar a otra célula y se limitará el número de personas por equipo de competición dentro de los boxes a cuatro por auto.