Derrumbe en Miami: “Fueron a descansar porque no podía trabajar”, contó una amiga del cirujano

“Mi última comunicación con él fue antes de ayer y estaba contento, descansado con su niña y con su esposo. Hoy a la mañana me levanté temprano y vi la noticia, pero no la asocié con ellos. Me enteré de la peor manera cuando se comunicaron algunos periodistas conmigo para preguntarme”, comenzó su relato con LN+ Flavia Martínez, amiga de Andrés Galfrascoli, quien está desaparecido junto a su pareja luego de que se viniera abajo una torre en la que estaban alojados en Miami.

“Se habían ido para descansar y aprovechar que él no podía trabajar acá porque se había cerrado el tema cirugías por la pandemia. Él es cirujano del sanatorio Otamendi. Es uno de los mejores cirujanos del país. Es muy reconocido y muy querido por todos nosotros. Es muy amigo de Flavio Mendoza”, dijo.

“Ellos se fueron para vacunarse y aprovecharon para quedarse a descansar. Iban a volver a fines de mayo, pero como él seguía sin poder operar decidieron quedarse unos días más porque la estaban pasando bien”, recordó Flavia, y agregó: “Ellos estaban hace casi dos meses allá. Tengo entendido que estaban en el departamento de un conocido. Lo que no sé es si estaba con la nana de la niña. Pude hablar con la hermana, que está desesperada. Ella está en Corrientes ahora, donde se había ido a visitar a su madre y se quiere volver por todo esto. Ella trabaja para Victoria Tolosa Paz”.

Sobre cómo se enteró de que su amigo estaba desaparecido, dijo: “Cuando vi la noticia a la mañana, sin saber lo de mi amigo, lo analicé desde lo técnico porque yo trabajo en el tema decoración. Pensé que debe haber habido alguna falla y me llamaba la atención que no hayan sentido el ruido bisagra que suelen hacer estos edificios en situaciones así”.

“Cuando un edificio se está por desprender o derrumbar hace un ruido muy, pero muy raro que nosotros le llamamos ruido bisagra porque suena como una bisagra antigua sin aceite. Es algo que te da alerta. Eso es lo raro. Que nadie se haya dado cuenta. Para que se entienda: es como el sonido de cuando se abren las puertas en las películas de terror. Cuando crujen”, detalló la mujer.

Encontraron a uno de los 10 argentinos desaparecidos

Un ciudadano argentino fue encontrado y otros nueve continuaban desaparecidos tras el derrumbe esta madrugada de un edificio de 12 plantas en la ciudad estadounidense de Miami, que provocó al menos un muerto y diez heridos entre las 35 personas rescatadas, mientras sigue la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, según información oficial.

Fuentes de la Cancillería señalaron a Télam que “fue rescatado un argentino y otros nueve siguen desaparecidos” por el derrumbe del predio que compone parte del complejo Champlain Towers, localizado en calle 88 y Avenida Collins, en Surfside.

La tragedia ocurrió cerca de Miami Beach, en un edificio ubicado a pocas cuadras de la zona denominada como “la pequeña Buenos Aires”, donde residen numerosos argentinos que emigraron en 2001.

Hasta ahora se conocieron las identidades de cuatro de los argentinos desaparecidos: Andrés Galfrascoli, el cirujano de 44 años; su pareja Fabián Nuñez, de 55, y Sofía Galfrascoli Núñez, de 5 años, hija de ambos; mientras que la otra persona fue identificada como Manuel Lafont, mayor de edad, pero se desconoce el nombre del sobreviviente que fue hallado.

Bomberos y rescatistas trabajan desde temprano en la búsqueda de supervivientes en medio de una gigante cantidad de escombros a los que se redujo el edificio, construido a inicios de la década del ochenta, a metros de la playa, sin que hasta ahora las autoridades hayan brindado una hipótesis de lo ocurrido.

La alcaldesa del condado de Miami Dade, Daniella Levine Cava, confirmó esta mañana que hasta el momento fueron rescatadas 35 personas, al menos diez de ellas heridas, y consignó que todavía sigue la búsqueda de sobrevivientes.

“Lo que sabemos es que colapsó la mitad de un edificio de 12 pisos que tiene 144 unidades, y están trabajando los equipos de rescate. Estamos tratando de identificar a algunas personas y también de rescatar a las que aún puedan estar atrapadas”, dijo la alcaldesa en una conferencia de prensa a metros del siniestro.

LA NACION