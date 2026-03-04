Derrumbe en Parque Patricios: para evitar el colapso de una torre, apuran las obras de apuntalamiento

Preocupados por las consecuencias que puede tener para los casi 200 evacuados que, desde ayer a la madrugada, tuvieron que abandonar preventivamente sus departamentos, el gobierno porteño anunció esta tarde que se iniciarán los “trabajos de apuntalamiento” de las áreas afectadas del complejo Estación Buenos Aires por el derrumbe del techo del estacionamiento subterráneo de la torre 1.

Las tareas de apuntalamiento, según se informó de forma oficial, estarán a cargo de efectivos de Defensa Civil y personal de la Guardia de Auxilio junto con Constructora Sudamericana (Cosud), la empresa constructora complejo habitacional vecino al estadio de fútbol del Club Huracán.

Mientras la policía porteña custodia ese sector del complejo habitacional de Parque Patricios, que en total está integrado por 56 edificios en los que se cuentan más de 2300 departamentos y 1049 cocheras, además de 74 locales comerciales, los habitantes de la torre 1 afectada por el derrumbe siguen sin poder regresar a sus hogares.

En un comunicado, el gobierno porteño informó que “luego de que los últimos vecinos terminaron de entrar a sus departamentos acompañados por personal de Bomberos para retirar algunas pertenencias, el área de Logística de la Subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación en el perímetro afectado. Fue vallado y se dispuso en forma permanente presencia de Policía de la Ciudad junto a equipos de Defensa Civil, Bomberos y Agentes de Prevención”.

El perímetro del sector del complejo Estación Buenos Aires afectado por el derrumbe del techo de un estacionamiento subterráneo está vedado preventivamente al acceso de sus habitantes GCBA

Se indicó que “los constructores deberán avanzar ahora en un plan de apuntalamiento estructural del complejo. Un informe técnico preliminar de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinó un potencial riesgo estructural en los edificios tras la caída de la losa del techo del estacionamiento de la calle Mafalda 907″.

Se confirmó que fueron “evacuados 175 departamentos, correspondientes a los cuatro edificios que rodean el estacionamiento afectado”. Y se anticipó oficialmente que “los vecinos no podrán regresar a sus departamentos hasta tanto la empresa constructora y el administrador realicen de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas”.

Los departamentos del complejo habitacional Estación Buenos Aires fueron desarrollados por el gobierno nacional, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, por medio del plan Procrear. Las unidades las comenzó a entregar, en 2021, el entonces presidente Alberto Fernández.