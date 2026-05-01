Bajan las temperaturas en Buenos Aires: cómo estará el tiempo este fin de semana largo en CABA

Tras varios días de fluctuación entre altas y bajas temperaturas, este fin de semana largo se puede esperar un claro descenso, con un clima frío acompañado de posibles precipitaciones para este viernes por la tarde en la ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, se espera que el sábado y el domingo la temperatura continúa disminuyendo hasta llegar a una mínima de seis grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que este viernes el cielo estará parcialmente nublado con una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 13°C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que durante la tarde habrá lluvias aisladas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

En tanto, los del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad será del 66%, y la visibilidad sería buena. A la noche, el clima rondará los 19°C, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora.

El sábado la temperatura ya disminuirá y habrá una máxima de 18°C y una mínima de 10°C. Se espera un cielo parcialmente nublado, acompañado con ráfagas que oscilen entre los 42 y 50 kilómetros por hora, lo que hará que el fresco se sienta con mayor potencia.

El domingo se producirá el mayor descenso, con una máxima de 18°C y una mínima de 6°C. Se espera que esté parcialmente nublado, sin ráfagas de viento.

Sin embargo, se espera que las temperaturas vuelvan a subir para el resto de la semana: el lunes la mínima será de 12°C y la máxima de 23°C, mientras que el martes y miércoles serán de 23°C y 14°C.

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