Desde qué hora y por cuánto tiempo cierran la Autopista Illia este lunes

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires informó que este lunes se ejecuta un corte total de tránsito en la autopista Illia, en sentido hacia el norte. La interrupción del flujo vehicular comienza a las 22 horas y se extiende por un lapso de siete horas, con finalización prevista para las 5 de la mañana del martes. Esta restricción responde al avance de las obras vinculadas a la construcción del nuevo Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa.

El despliegue técnico de la jornada nocturna incluye la desconexión y el retiro del cartel electrónico de mensajes variables situado en la intersección de Cantilo y Pampa. Según detallan desde la cartera de infraestructura porteña, este sector es el lugar donde se proyecta el anillo peatonal y, por lo tanto, los operarios ejecutan los pilotes que integran la base de la estructura principal. Los conductores que circulan por la avenida 9 de Julio con sentido al norte deben desviarse hacia las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador para continuar su recorrido habitual.

Mapa de los cortes totales por obras víales en la Ciudad (Fuente: Gentileza)

La restricción alcanza también al Paseo del Bajo. A la altura de Retiro, el tránsito pesado sufre un desvío obligatorio hacia la avenida Costanera. Las autoridades aclaran que, una vez superada la zona de obras, el acceso a Cantilo retoma su normalidad a través de los ingresos situados tras el Aeroparque, en Güiraldes, por el puente Scalabrini Ortiz o mediante el acceso ubicado en el puente Labruna. En sentido contrario, es decir, hacia el centro, tanto la autopista Illia como la Lugones y el Paseo del Bajo operan con normalidad.

El "Anillo Pampa" va a complementar la obra de ampliación y refuncionalización del nuevo puente Labruna del estadio de River y el Parque de Innovación GCBA

Las tareas de infraestructura generan además un cronograma de restricciones en Cantilo durante el resto de la semana debido a la ampliación del puente Labruna. Según informó AUSA, esta noche y el martes, entre las 21 y las 6 horas, la calzada sufre una reducción nocturna que afecta los tres carriles izquierdos. El miércoles, la medida cambia de horario y se traslada a la franja de 9 a 11 horas, también con restricción de los tres carriles izquierdos; durante la noche de ese día no existen cortes programados debido a la realización de un partido en la cancha de River Plate.

El tránsito se verá interrumpido en la Autopista Illia sentido norte a las 22 horas de este lunes y hasta las 5 horas del martes (Fuente: Archivo) Fabián Marelli

La agenda de trabajos continúa el jueves, jornada en la cual se implementa una reducción nocturna de calzada en Cantilo desde las 21 hasta las 6 de la mañana, aunque en esta ocasión la restricción recae sobre los tres carriles derechos. Por último, el sábado el esquema de obra contempla una reducción de calzada entre las 7:30 y las 15 horas, lapso en el cual permanecen restringidos los tres carriles izquierdos. Los usuarios de las vías rápidas porteñas deben circular con precaución y prestar atención a la señalización instalada en el área de trabajo, donde el personal técnico lleva a cabo las intervenciones necesarias para la mejora del tránsito peatonal en el sector mencionado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.