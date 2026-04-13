Video: así montaron los puentes en el tren Sarmiento para excavar un túnel por debajo de sus vías

El Gobierno porteño puso en marcha una obra que modificará el uso peatonal y de vehículos en uno de los pasos a nivel ubicados en el límite entre dos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Así montaron los puentes en el tren Sarmiento

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad informó que la empresa Autopistas Urbanas (AUSA) continúa avanzando con la construcción del paso bajo nivel de Irigoyen y las vías del ferrocarril Sarmiento, en el límite de Liniers y Villa Luro, que permitirá eliminar otra barrera ferroviaria para mejorar las condiciones de seguridad vial y la fluidez del tránsito.

En este marco, se montaron los dos puentes ferroviarios de hormigón que soportarán el paso de las formaciones del tren Sarmiento para permitir que debajo de las vías se pueda excavar el túnel que usarán los vehículos y peatones.

“Para esta tarea, se desplegó un gran operativo, que incluyó la suspensión del paso del tren, ya que se desarmaron las vías y a través de un sistema de deslizamiento, en coordinación con el accionar de una serie de gatos hidráulicos, se movieron los dos puentes, de 170 toneladas de peso cada uno, hasta su posición final. Al terminar este operativo se rearmó toda la infraestructura ferroviaria sobre la nueva estructura, a fin de habilitar el paso del tren”, indica el comunicado oficial sobre el proyecto urbano.

Cuáles serán los beneficios en el tránsito diario

Esta obra permitirá eliminar el cruce a nivel, con el objetivo de incrementar la seguridad vial, agilizar el tránsito, reducir los tiempos de viaje y lograr una mayor conectividad entre ambos lados de las vías, contribuyendo también a mejorar el medio ambiente. La eliminación de los pasos a nivel también contribuye a incrementar la frecuencia del servicio ferroviario.

Los trabajos sobre las vías del tren Sarmiento

El paso bajo nivel de Irigoyen se extenderá entre Av. Rivadavia y Bacacay, pasando por debajo las vías del ferrocarril Sarmiento, a pocos metros de la estación Villa Luro. Su túnel será doble mano, con un carril de circulación en cada sentido, y una altura libre de paso de 4,30 metros, que lo hará apto para tránsito liviano y transporte de pasajeros.

En tanto, para los peatones y el cruce de personas con movilidad reducida se emplazarán pasarelas peatonales bajo nivel, con escaleras y rampas, según informó el gobierno porteño.