Después del calorcito vuelve a bajar la temperatura: cómo estará el tiempo este domingo en Buenos Aires, según el SMN

Octubre se despidió con frío y noviembre llegó con calorcito. Como un anticipo del verano, durante el primer fin de semana del mes se vivieron jornadas cálidas y agradables. Luego de un sábado que coqueteó con máximas de hasta 27° C, para este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé un leve descenso de la sensación térmica en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

La nubosidad se mantendrá variable durante todo el domingo

Para este domingo las temperaturas máximas no superarán los 21° C, con un notable incremento de la nubosidad, producto del ingreso de un frente de viento norte que afectará principalmente a las provincias de la franja central del país.

Según el SMN, durante toda la jornada será posible realizar actividades al aire libre en CABA, ya que están completamente descartadas las precipitaciones.

Volvieron las temperaturas templadas de la primavera

A nivel nacional, el frío dirá presente únicamente en la Patagonia. Allí, para este domingo se intensificará un masa de aire frío que provocará un descenso de las temperaturas, ubicando las mínimas en hasta 5° C.

La ciudad de Ushuaia espera nevadas durante la jornada, por momentos con tandas de moderada intensidad.

Aunque elevadas, las temperaturas del domingo descenderán respecto a las del sábado

En el resto de la Argentina, principalmente la región NOA y el Litoral serán foco de chaparrones aislados. Inestabilidad que se extenderá durante toda la tarde. Para el lunes, la Ciudad espera una mínima de 15° y una máxima de 27° C. Las lluvias llegarán al territorio porteño recién el martes.