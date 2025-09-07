Hay alerta amarilla por viento, nevada y viento zonda para este domingo 7 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por viento, nevada y viento zonda para este domingo 7 de septiembre que alcanzan a cinco provincias. El organismo explicó que el nivel amarillo implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según informó el SMN, en el oeste de Catamarca, oeste de La Rioja, noroeste de San Juan, una zona del oeste de Tucumán y una zona del sur de Salta rige un aviso por viento fuerte del sector oeste, con velocidades estimadas entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora, especialmente en áreas de mayor altura.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 7 de septiembre.

En el oeste de Catamarca también rige una alerta por nevadas persistentes. El organismo señaló que se esperan acumulaciones de entre 15 y 25 centímetros, que podrían ser superadas en zonas más elevadas. Además, debido a la presencia de vientos intensos, no se descarta la reducción de la visibilidad por nieve en suspensión.

Por otra parte, en el sudoeste de La Rioja y en sectores del noroeste de San Juan se emitió una alerta por viento zonda. Este fenómeno, característico de la región cordillerana, podría presentarse con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que superen los 70 kilómetros por hora de forma puntual. El SMN advirtió que estas condiciones pueden generar reducción de la visibilidad, ascensos repentinos de temperatura y bajos niveles de humedad relativa.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la jornada se presentará con cielo despejado por la mañana, algo nublado al mediodía, parcialmente nublado por la tarde y mayormente nublado por la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 6°C y 16°C, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante el mediodía y la tarde.

En el centro del país y la región pampeana se prevé una mínima de 7°C y una máxima de 19°C. El cielo estará mayormente nublado en horas de la mañana y parcialmente nublado durante el resto del día, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora en la primera mitad de la jornada.

En la región de Cuyo se espera una mínima de 6°C y una máxima de 20°C. El cielo se mantendrá algo nublado por la mañana, parcialmente cubierto al mediodía y durante la tarde, y mayormente nublado hacia la noche. Los vientos alcanzarán los 22 kilómetros por hora en horas de la mañana y hacia la noche.

En el norte del país las temperaturas oscilarán entre los 5°C y 18°C. El cielo estará mayormente nublado desde la mañana hasta la tarde, y parcialmente nublado por la noche. Se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora por la tarde, con predominio del sector norte.

En la Patagonia la mínima será de 1°C y la máxima de 16°C. La mañana comenzará despejada, con algo de nubosidad hacia el mediodía y un incremento hacia la tarde y la noche. Para la noche se anticipan vientos de hasta 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Recomendaciones por viento

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones por nevada

Evitá actividades al aire libre.

Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones por viento zonda