Día del Trabajador del Estado: cómo funcionan los bancos, colegios públicos, la Anses y la AFIP

Los empleados de la administración pública nacional tienen feriado este martes 27 de junio, debido a que se celebra el Día del Trabajador del Estado. En consecuencia, algunas oficinas y dependencias estatales estarán cerradas durante la jornada.

Esta efeméride quedó establecida en la ley N° 26.876 de 2013, donde en el primer artículo se puede leer: “Declárase en todo el territorio de la Nación el día 27 de junio de cada año como el ‘Día del Trabajador del Estado’”.

En tanto, en el segundo se indica que la jornada no cuenta como un feriado oficial, aunque en la práctica, y para cada uno de los empleados estatales, sí se aplica como un día no laborable. En concreto, el Día del Trabajador Estatal se considera “como un día de descanso para los empleados de la administración pública nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.

En el mismo sentido, la ley invita a “las provincias y municipios de toda la República” a hacer de esta efeméride una jornada “de descanso en las respectivas administraciones públicas”.

¿Qué organismos estarán cerrados este martes 27 de junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) adelantó que, durante el 27 de junio, no llevará adelante sus funciones correspondientes. En su sitio web oficial aclara que, “previendo la conmemoración, no se otorgaron turnos para ese día y la atención se reanudará con normalidad el miércoles 28″. Sin embargo, por más que las delegaciones no abran, el calendario de pagos se mantiene sin modificaciones, por lo que aquellos titulares que tengan asignado este día según la terminación de su DNI cobrarán su prestación, tal como fue establecido previamente.

Respecto a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) cabe resaltar que, si bien aún no comunicaron formalmente si tendrán o no las oficinas cerradas, el año pasado no atendieron al público.

El martes 27 de junio algunas oficinas no estarán abiertas por el Día del Trabajador Estatal

Lo mismo ocurre con las dependencias del gobierno de la provincia de Buenos Aires, dado que la jurisdicción no solo adhirió a la normativa de alcance nacional, sino que incluso promulgó una a nivel provincial: la ley B° 14.600. “Te informamos que el próximo martes 27 de junio no habrá atención al público, así como tampoco se admitirán los trámites ingresados ese día a través de la plataforma de trámites digitales”, anunciaron a través de su sitio web.

¿Habrá clases en la provincia de Buenos Aires?

Si bien la administración bonaerense había tomado la decisión de sostener la actividad en los establecimientos educativos, los docentes no darán clases. Esto se debe a que, tal como anunciaron desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires a través de su página web oficial, realizarán un paro este martes 27 de junio, “cuando se celebre el Día del Trabajador del Estado”.

🚨📢Día del estatal: Paro de auxiliares de la educación el 27 de junio



El CDP de ATE notificó a Trabajo de la medida. La Provincia había tomado la decisión de sostener la actividad en los establecimientos pese a ser una fecha de descanso para estatales.

👉https://t.co/3BTZ3JNU5w pic.twitter.com/e4JOZuixoi — ATE Buenos Aires (@ATEBuenosAires) June 26, 2023

De acuerdo al gremio, la decisión de la Provincia de mantener las clases impedía “que las y los auxiliares de la educación celebren y descansen en su día, como está contemplando en las leyes provincial 14.600, nacional 28.876 y que también cuenta con el amparo del tratado 151 de la OIT”.

¿Hay bancos por el Día del Trabajador del Estado?

Más allá del asueto en el sector público, es importante aclarar que hay servicios que no se ven interrumpidos. De este modo, tanto el Banco Nación como Banco Provincia funcionarán con sus horarios habituales, dado que sus empleados se rigen por el gremio de los bancarios.

