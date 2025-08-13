Día Internacional del Zurdo: por qué se celebra hoy y frases para enviar

El Día Internacional del Zurdo se conmemora cada 13 de agosto. Es una jornada dedicada a concientizar sobre las adversidades a las que se enfrentan las personas que escriben, manejan y operan con la mano izquierda. Es un día dedicado a la difusión de información para la inclusión de todas las personas zurdas en diferentes ámbitos.

Se estima que los zurdos comprenden el 10% de la población mundial, lo que refiere a más de 790 millones de personas en todo el mundo. Esta cifra arroja que 1 de cada 10 personas en el planeta escribe, juega o realiza actividades y deportes con sus extremidades izquierdas, como manos y pies. De este número, se observa una prevalencia mayor de hombres.

El Día del Zurdo pone el foco en las problemáticas que viven estas personas y cómo incluirlas Getty Images

A su vez, existen estudios que demuestran un gen relacionado con las personas zurdas. Se trata de un componente del ADN del ser humano, que también refiere a mejores aptitudes para el lenguaje.

¿Por qué se celebra hoy el Día del Zurdo?

Fue el 13 de agosto de 1975 cuando Dean R. Campbell, un militar estadounidense, decidió fundar Lefthanders International, Inc. Se trata de una organización orientada a incluir a las personas zurdas. Durante el primer aniversario de su creación, se decidió conmemorar esta fecha como el Día del Zurdo, una oportunidad de difundir información y concientizar a la sociedad acerca de las dificultades a las que estos individuos se enfrentan a diario.

Existen otras teorías que asocian los orígenes de esta jornada a The Left-Handers Club, una agrupación fundada en 1990. El “Club de los Zurdos” se encarga de informar a la población que tiene predominancia de sus extremidades izquierdas acerca de novedades, innovación y noticias relevantes para su vida diaria.

Tanto Diego Maradona como Lionel Messi son deportistas internacionalmente reconocidos por su habilidad con la zurda (Photo by DOMINIQUE FAGET and Adrian DENNIS / AFP) ADRIAN DENNIS - AFP

En el mundo, existen diversas celebridades zuras que han alcanzado la fama y el éxito en sus disciplinas como Paul McCartney, Diego Armando Maradona, Barack Obama, Bill Gates, Lionel Messi, Ayrton Senna, Ringo Bonavena, David Bowie, Angelina Jolie, Robert De Niro, Bill Clinton, Emanuel Ginóbili, Gustavo Cerati, Rafael Nadal, Jimi Hendrix, entre otros.

Frases para compartir en el Día del Zurdo

Esta fecha es una buena oportunidad para compartir frases célebres sobre ser zurdo o mismo de personalidades zurdas Shutterstock - Shutterstock