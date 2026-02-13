Día Mundial de la Radio: por qué se celebra hoy y cuál es el lema de este año

El Día Mundial de la Radio se celebra el 13 de febrero de cada año. Se trata de una jornada que trabaja por la difusión y reconocimiento de este medio de comunicación masivo. Es uno de los más antiguos que, a pesar de los avances tecnológicos, mantiene su vigencia a lo largo de los años. La capacidad de adaptación de la radiodifusión significó su supervivencia ante la competencia, como nuevas formas de entretenimiento e información.

El 13 de febrero se destaca la vigencia que tiene la radio como medio de comunicación a nivel mundial Shutterstock - Shutterstock

No es la única fecha dedicada a la radio. En la Argentina, se conmemora el Día Nacional de la Radiodifusión cada 27 de agosto, en recuerdo a la primera transmisión realizada en nuestro país por los autodenominados “Locos de la Azotea” en 1920.

¿Por qué se celebra hoy el Día Mundial de la Radio?

Esta jornada fue impulsada en el año 2011, durante la reunión n° 36 de la Conferencia General de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). El Consejo Ejecutivo de este organismo propuso crear una fecha para destacar a este medio de comunicación y todos sus colaboradores.

De esta manera, en 2012 se decretó el Día de la Radio, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La fecha fue elegida en recuerdo de la creación del servicio de radio de las Naciones Unidas, el 13 de febrero de 1946.

La evolución de la radio

El Día Mundial de la Radio es una oportunidad para destacar el trabajo de todas las personas que forman parte de este medio de comunicación, desde locutores, operadores, productores, sonidistas, guionistas, entre otros. Se trata de una herramienta esencial para la libertad de expresión y el acceso a la información del público masivo.

Tema 2026: La IA es una herramienta, no una voz

Cada año, la UNESCO define una temática en particular para abordar el Día de la Radio, crear campañas y debatir entre los Estados miembros. Este 2026, el lema es “La IA es una herramienta, no una voz”. Es así que esta efeméride pone en foco la inteligencia artificial y su uso correcto. La jornada plantea varias oportunidades de mejora y adaptación, con ciertos criterios a tener en cuenta.

Se busca comprender el uso de esta nueva tecnología como un apoyo, mas no un reemplazo del razonamiento humano, sus opiniones, estilos o intenciones artísticas. “Si es utilizada de forma ética, en apoyo del criterio, la creatividad y los valores de servicio público de los profesionales de la radio, la IA puede convertirse en un aliado para fortalecer la confianza del gran público”, indica el organismo.

Unesco destaca el uso de la IA como herramienta en la radio Shutterstock

La IA ayuda a transcribir en tiempo real, eliminar silencios e interferencias en las transmisiones de radio. Asimismo, puede generar voces, replicar reales o producir nuevas denominadas como sintéticas. Esta posibilidad de clonar la voz de diferentes individuos puede generar ciertas ventajas, como también inconvenientes. La UNESCO establece la necesidad de no sustituir la voz humana real, sino utilizar esta función como una manera de optimizar la experiencia.

Algo similar sucede con la recolección de información, uso de fuentes y datos a la hora de comunicar. Si bien la IA responde a consignas de manera rápida, también puede cometer errores, caer en deepfakes o sitios que carecen de evidencia.

Este 2026 invita a reflexionar acerca de la inclusión de la IA y no de su imposición. Su labor puede contribuir, sumar y proponer, pero nunca decidir por sobre el ser humano. Es útil conocer sus extensiones de manera que puedan ser incorporadas por cada emisora de radio con ética.