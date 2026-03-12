Día Mundial del Riñón: la patología oculta y silenciosa que crece en el país y que miles descubren tenerla demasiado tarde

Trabajadores silenciosos, que no se toman descanso ni un minuto, los riñones sostienen funciones vitales sin que la mayoría de las personas piense en ellos a diario. En el marco del Día Mundial del Riñón, especialistas del Hospital de Clínicas de la UBA y de la Sociedad Argentina de Nefrología advierten que la Enfermedad Renal Crónica (ERC) es mucho más frecuente de lo que se cree y que una porción significativa de los pacientes llega a la consulta con deterioro avanzado, sin haber recibido antes un diagnóstico. En la Argentina, se estima que afecta al 12,7% de la población adulta, una proporción que equivale a una de cada ocho personas. Aun así, muchos ingresan a diálisis sin haber sospechado que padecían una patología de progresión lenta y, en general, silenciosa.

La médica nefróloga Gabriela González, integrante de la División Nefrología del Clínicas, plantea que la ausencia de síntomas claros en los primeros estadios es uno de los motivos que favorece la subestimación del problema. La enfermedad puede manifestarse de forma sutil o directamente no hacerlo hasta fases avanzadas, lo que retrasa la consulta y dificulta una intervención temprana. La especialista subraya que, aun en personas jóvenes, puede detectarse ERC en controles de rutina o en estudios solicitados por otros motivos , como una ecografía abdominal o los análisis que se realizan durante el embarazo.

A los factores propios de cada individuo —como la edad o ciertos antecedentes familiares— se suman condiciones que aumentan de manera marcada el riesgo. El Hospital de Clínicas detalla que alrededor del 40% de las personas con diabetes desarrolla algún grado de daño renal con el paso del tiempo. La hipertensión arterial, la obesidad y tener más de 55 años también se asocian a mayor probabilidad de deterioro en la función de los riñones . Un relevamiento hecho en ese centro, en el que participaron más de 600 personas de alrededor de 54 años, mostró que seis de cada diez tenían al menos un factor de riesgo. La hipertensión, la obesidad y los trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono aparecieron entre las condiciones más frecuentes, seguidas por la diabetes y el tabaquismo.

Tus riñones trabajan las 24 horas para mantener tu cuerpo en equilibrio

Las primeras señales de alerta

Aunque la ERC suele avanzar de manera silenciosa, existen señales que justifican una consulta médica. Cambios en el color de la orina, levantarse de noche para orinar, hinchazón en piernas o párpados, aumento de peso no explicado por la alimentación, presión arterial elevada o cansancio persistente forman parte de ese conjunto de síntomas que, si aparecen, deberían ser evaluados. González destaca que muchos pacientes descubren su enfermedad durante chequeos de rutina y que, en el caso de antecedentes hereditarios, resulta fundamental realizar un seguimiento periódico.

La recomendación general del Hospital de Clínicas es sencilla y accesible: para saber si los riñones están funcionando bien, basta con una consulta médica y tres estudios básicos. Un análisis de orina, una ecografía renal y la medición de creatinina en sangre permiten evaluar con bastante precisión la salud renal. Estos exámenes iniciales orientan al equipo de salud y definen si es necesario continuar con estudios complementarios o derivar al especialista.

Además de los factores clínicos, los hábitos cotidianos tienen un papel clave. Hay medidas de prevención concretas y todas vinculadas a conductas que influyen en la presión arterial, en el peso y en el metabolismo. Entre las recomendaciones están la de reducir el consumo de sal, controlar el peso y la glucemia, realizar actividad física de manera regular, evitar el cigarrillo y no automedicarse, sobre todo con antiinflamatorios. También se sugiere incorporar controles urológicos a partir de los 50 años y mantener un seguimiento médico durante el embarazo, etapa en la que los estudios de rutina pueden revelar alteraciones en los riñones que de otro modo pasarían inadvertidas.

Cuidar los riñones también es cuidar el planeta

Este año, la Sociedad Argentina de Nefrología eligió un eje que vincula la salud individual con la salud ambiental: “Salud renal para todos: cuidando a las personas, protegiendo el planeta”. La entidad advierte que fenómenos como el cambio climático, la contaminación, el acceso limitado a agua segura y las olas de calor extremo elevan el riesgo de daño renal o pueden acelerar la progresión de la enfermedad en quienes ya la tienen. La nefrología, sostienen, debe incorporar un enfoque sostenible: la diálisis, un tratamiento vital para miles de personas, consume grandes cantidades de agua, energía y materiales, lo que obliga a pensar en estrategias que optimicen recursos sin afectar la calidad de atención. En ese marco, promueven la llamada “nefrología verde”, centrada en reducir, reutilizar, reciclar y reparar cuando sea posible, además de reforzar la prevención para evitar que más personas lleguen a necesitar terapias sustitutivas.

La SAN también insiste en la importancia de reconocer las señales que deberían motivar una consulta, como cambios en la orina, hinchazón, cansancio prolongado o presión arterial elevada. La detección temprana, señalan, permite preservar función renal y actuar antes de que el daño sea irreversible.

En esta línea, la actividad física se incorpora como parte del cuidado integral de quienes conviven con ERC. Lejos de estar contraindicada, la SAN la considera una herramienta valiosa en todas las etapas, siempre que se practique de manera gradual y con supervisión médica. Sugieren comenzar con estiramientos y ejercicios de fuerza con peso liviano, además de caminatas o trotes adaptados al estado general de cada persona . Lo fundamental es evitar el ejercicio extremo, sobre todo en ambientes calurosos o con mala ventilación, por el riesgo de deshidratación o de lesiones musculares que pueden agravar el cuadro.

Consejos para una mejor salud renal infografía