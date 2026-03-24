Qué se conmemora el 24 de marzo en la Argentina

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se celebra cada 24 de marzo en la Argentina, en honor y recuerdo de todas las personas que sufrieron los hechos llevados a cabo durante la última dictadura cívico-militar. Es una fecha dedicada a aquellos que fueron desaparecidos, torturados, asesinados o afectados en este período, junto a la historia de sus familias y seres queridos que buscan justicia.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia: ¿por qué se conmemora hoy?

Esta jornada hace referencia al 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas dieron un golpe de estado en el que tomaron el poder del gobierno constitucional de Isabel Perón. Fueron Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti quienes impulsaron este gobierno de facto que se mantuvo en el poder durante años. Este período es conocido como la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Jorge Rafael Videla jura como presidente, junto con Emilio Eduardo Massera (izq.) y Orlando Ramón Agosti (der.), el 24 de marzo de 1976 Eduardo Di Baia - AP

Entre 1976 y 1983 ocurrieron graves crímenes de lesa humanidad. Estos años estuvieron marcados por secuestros, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos en centros clandestinos de detención. Personas de todas las edades, bebés y mujeres embarazadas fueron reportadas desaparecidas. Asimismo, muchos menores fueron apropiados de manera ilegal bajo otra identidadd.

De esta manera, en 1977, un grupo de mujeres se reunió en Plaza de Mayo, con el fin de obtener una respuesta por el paradero de sus hijos y nietos. Es así, que surgieron dos de las organizaciones más populares el país, las Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo. Su objetivo fue encontrar víctimas, personas desaparecidas o descendientes de los mismos, una lucha por la identidad y libertad que continúa en la actualidad.

Finalmente, en 1983 asumió Raúl Ricardo Alfonsín al poder, un hecho que valió el retorno a la democracia en el país. Un año más tarde, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas (Conadep), un organismo destinado a la investigación de los crímenes sucedidos durante estos años.

Strassera

Gracias a los informes obtenidos, se llevó a cabo el Juicio a las Juntas. Durante este proceso legal se condenó a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola y Armando Lambruschin. Fue durante el alegato final del fiscal Julio César Strassera el 18 de septiembre de 1985, cuando se popularizó la frase “Nunca más”. Esta se convirtió en el lema principal para esta jornada, una premisa que invita a no olvidar los hechos ocurridos ni sus víctimas.

Feriado nacional el 24 de marzo

Este 2026 el feriado cayó martes, por lo que el Gobierno dispuso el lunes como día no laborable también (Foto: FreeP¡CK)

En 2002 se sancionó la Ley 5.633, que declaró este día como un feriado nacional: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976“.

Este 2026, esta efeméride cae martes y, por lo tanto, el lunes 23 de marzo fue nombrado como día no laborable con fines turísticos en la Argentina. Se trata de una iniciativa creada por el Gobierno de la Nación que nombró el pasado lunes de esta manera, debido a que se encuentra entre el fin de semana y el martes feriado.