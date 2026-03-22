Servicios durante los feriados: así funcionan los bancos, supermercados, transportes el lunes 23 y martes 24 de marzo

El lunes 23 de marzo es día no laborable y el martes 24 de marzo es feriado nacional, por eso muchos se preguntan cómo funcionarán las dependencias del Estado, los bancos, los supermercados, el transporte y otros servicios durante ambas jornadas.

El feriado nacional impacta en diversos rubros de la economía Shutterstock

Cómo funcionan los bancos este lunes 23 y martes 24 de marzo

Las sucursales bancarias permanecerán cerradas, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos, y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales, como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.

Cómo funciona el transporte público este lunes 23 y martes 24 de marzo

De acuerdo a los distintos cronogramas, así funcionarán los distintos medios de transporte públicos estas fechas:

Subtes y premetro: prestan servicio de forma especial. El lunes el servicio funcionará desde las 6 hasta el cierre, mientras que el martes lo hará desde las 8.

prestan servicio de forma especial. El lunes el servicio funcionará desde las 6 hasta el cierre, mientras que el martes lo hará desde las 8. Trenes : funcionan con cronograma especial. En particular, darán servicio ambos días como lo hacen los domingos o los feriados.

funcionan con cronograma especial. En particular, darán servicio ambos días como lo hacen los domingos o los feriados. Colectivos : funcionan con su cronograma de feriado, lo que implica frecuencias reducidas.

El transporte tendrá servicio reducido este lunes y martes Nicolás Suárez

Cómo funcionan los supermercados este lunes 23 y martes 24 de marzo

Tal como sucede durante la mayoría de los feriados, durante estas jornadas los supermercados funcionan con normalidad. Sin embargo, se recomienda chequear previamente en las redes y sitios oficiales de las empresas para conocer el exacto funcionamiento.

Por otro lado, los comercios de cercanía suelen cerrar la atención al público durante los días no laborables y feriados

Cómo funcionarán otros servicios este lunes 23 y martes 24 de marzo en CABA

A continuación, cómo funcionan distintos servicios en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) durante este lunes 23 y el martes 24 de marzo:

Hospitales: las guardias y áreas críticas de todos los hospitales permanecerán activas las 24 horas. Los consultorios externos y los vacunatorios estarán cerrados, al igual que los CeSACs y los Centros de Diagnóstico Porteño.

las guardias y áreas críticas de todos los hospitales permanecerán activas las 24 horas. Los consultorios externos y los vacunatorios estarán cerrados, al igual que los CeSACs y los Centros de Diagnóstico Porteño. Cementerios: las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán de 7.30 a 14 a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 e iniciando la última inhumación a las 13.30.

las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán de 7.30 a 14 a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 e iniciando la última inhumación a las 13.30. Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas: cerradas.

cerradas. Sedes Comunales: cerradas.

cerradas. Registro Civil: permanecerá cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 8 a 12.

permanecerá cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 8 a 12. Recolección de residuos: el servicio funcionará de manera habitual.

el servicio funcionará de manera habitual. Estacionamiento: estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa. En pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas.

estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa. En pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas. Ecobici: el lunes el servicio funcionará como día hábil, mientras que el martes lo hará con los siguientes pases: intensivos (mensual), recreativos (viaje único y diario) y turísticos (viaje único y diario).

el lunes el servicio funcionará como día hábil, mientras que el martes lo hará con los siguientes pases: intensivos (mensual), recreativos (viaje único y diario) y turísticos (viaje único y diario). Peajes: funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido Provincia, y de 17 a 21 sentido Centro.

funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido Provincia, y de 17 a 21 sentido Centro. Registro de licencias para conducir, sede Roca: cerrado.

cerrado. Pista de aprendizaje: estará abierta de 8 a 18.

estará abierta de 8 a 18. Verificación Técnica Vehicular: las siete plantas permanecerán abiertas el lunes y cerradas el martes.

las siete plantas permanecerán abiertas el lunes y cerradas el martes. Dirección General de Infracciones: cerrada.

cerrada. Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: guardias activas las 24 horas.

guardias activas las 24 horas. Parques: Jardín Botánico Carlos Thays, cerrado el lunes y abierto el martes. Ecoparque, abierto. Reserva Ecológica Costanera Sur, cerrada el lunes y abierta el martes. Reserva Ecológica Costanera Norte, cerrada el lunes y abierta el martes. Reserva Ecológica Lago Lugano, cerrada el lunes y abierta el martes.

Jardín Botánico Carlos Thays, cerrado el lunes y abierto el martes. Ecoparque, abierto. Reserva Ecológica Costanera Sur, cerrada el lunes y abierta el martes. Reserva Ecológica Costanera Norte, cerrada el lunes y abierta el martes. Reserva Ecológica Lago Lugano, cerrada el lunes y abierta el martes. Museos: estarán abiertos de 12 a 20.

estarán abiertos de 12 a 20. Torre Monumental: abierta de 10 a 18.

abierta de 10 a 18. Planetario: abierto el lunes y cerrado el martes.

abierto el lunes y cerrado el martes. Bibliotecas públicas: cerradas, a excepción de Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura, que estarán abiertas de 10 a 20.

¿Funcionan los colectivos este 23 y 24 de marzo? IA