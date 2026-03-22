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Servicios durante los feriados: así funcionan los bancos, supermercados, transportes el lunes 23 y martes 24 de marzo

En la jornada habrá muchas actividades comerciales acotadas, pero muchos servicios estarán prestando atención

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Qué servicios funcionarán este lunes y martes
Qué servicios funcionarán este lunes y martes

El lunes 23 de marzo es día no laborable y el martes 24 de marzo es feriado nacional, por eso muchos se preguntan cómo funcionarán las dependencias del Estado, los bancos, los supermercados, el transporte y otros servicios durante ambas jornadas.

El feriado nacional impacta en diversos rubros de la economía
El feriado nacional impacta en diversos rubros de la economía Shutterstock

Cómo funcionan los bancos este lunes 23 y martes 24 de marzo

Las sucursales bancarias permanecerán cerradas, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos, y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales, como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.

Cómo funciona el transporte público este lunes 23 y martes 24 de marzo

De acuerdo a los distintos cronogramas, así funcionarán los distintos medios de transporte públicos estas fechas:

  • Subtes y premetro: prestan servicio de forma especial. El lunes el servicio funcionará desde las 6 hasta el cierre, mientras que el martes lo hará desde las 8.
  • Trenes: funcionan con cronograma especial. En particular, darán servicio ambos días como lo hacen los domingos o los feriados.
  • Colectivos: funcionan con su cronograma de feriado, lo que implica frecuencias reducidas.
El transporte tendrá servicio reducido este lunes y martes
El transporte tendrá servicio reducido este lunes y martes Nicolás Suárez

Cómo funcionan los supermercados este lunes 23 y martes 24 de marzo

Tal como sucede durante la mayoría de los feriados, durante estas jornadas los supermercados funcionan con normalidad. Sin embargo, se recomienda chequear previamente en las redes y sitios oficiales de las empresas para conocer el exacto funcionamiento.

Por otro lado, los comercios de cercanía suelen cerrar la atención al público durante los días no laborables y feriados

Cómo funcionarán otros servicios este lunes 23 y martes 24 de marzo en CABA

A continuación, cómo funcionan distintos servicios en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) durante este lunes 23 y el martes 24 de marzo:

  • Hospitales: las guardias y áreas críticas de todos los hospitales permanecerán activas las 24 horas. Los consultorios externos y los vacunatorios estarán cerrados, al igual que los CeSACs y los Centros de Diagnóstico Porteño.
  • Cementerios: las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán de 7.30 a 14 a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 e iniciando la última inhumación a las 13.30.
  • Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas: cerradas.
  • Sedes Comunales: cerradas.
  • Registro Civil: permanecerá cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 8 a 12.
  • Recolección de residuos: el servicio funcionará de manera habitual.
  • Estacionamiento: estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa. En pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas.
  • Ecobici: el lunes el servicio funcionará como día hábil, mientras que el martes lo hará con los siguientes pases: intensivos (mensual), recreativos (viaje único y diario) y turísticos (viaje único y diario).
  • Peajes: funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido Provincia, y de 17 a 21 sentido Centro.
  • Registro de licencias para conducir, sede Roca: cerrado.
  • Pista de aprendizaje: estará abierta de 8 a 18.
  • Verificación Técnica Vehicular: las siete plantas permanecerán abiertas el lunes y cerradas el martes.
  • Dirección General de Infracciones: cerrada.
  • Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: guardias activas las 24 horas.
  • Parques: Jardín Botánico Carlos Thays, cerrado el lunes y abierto el martes. Ecoparque, abierto. Reserva Ecológica Costanera Sur, cerrada el lunes y abierta el martes. Reserva Ecológica Costanera Norte, cerrada el lunes y abierta el martes. Reserva Ecológica Lago Lugano, cerrada el lunes y abierta el martes.
  • Museos: estarán abiertos de 12 a 20.
  • Torre Monumental: abierta de 10 a 18.
  • Planetario: abierto el lunes y cerrado el martes.
  • Bibliotecas públicas: cerradas, a excepción de Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura, que estarán abiertas de 10 a 20.
¿Funcionan los colectivos este 23 y 24 de marzo?
¿Funcionan los colectivos este 23 y 24 de marzo? IA
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