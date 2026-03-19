Por qué se celebra el Día de Hombre

El Día del Hombre se conmemora cada 19 de marzo en distintos países de América Latina como Colombia, Bolivia y Honduras. La fecha fue dispuesta en coincidencia con la festividad de San José de Nazaret, quien es considerado como una figura central del cristianismo y simboliza el rol masculino, protector y paternal. Se trata de un día que conmemora ciertos valores tradicionales a través de quien fue el padre de Jesús.

A través de la historia de San José, se celebra la humildad, el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso con la familia, como un modelo de hombre trabajador, marcado por la sencillez y obediencia divina. Es por ello que este día propone reflexionar acerca de cómo se desenvuelven los hombres en la sociedad, sus vínculos y fortalezas. No se trata de una fecha que compite ni busca quitar atención de otras festividades similares, como el Día de la Mujer.

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Vale aclarar que el 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre, donde se festeja esta efeméride en todo el mundo.

¿Por qué se celebra hoy el Día del Hombre?

San José, también conocido como José de Nazaret, fue el esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Su historia es recordada por la obediencia a la voluntad de Dios, de aceptar al Mesías como su propio hijo, darle abrigo y compartirle sus aprendizajes y valores. Contó con una vida sencilla y austera, con la solidaridad, bondad y responsabilidad como pilares.

Trabajó como artesano, carpintero y albañil, oficios que enseñó a Jesús Cristo. Su profesión le permitió cuidar de su familia y aprender la importancia del esfuerzo diario y la dignidad del trabajo honesto. Es considerado como un ejemplo de hombre y padre para la Iglesia Católica, por su completa entrega en cuidar de su familia. Algunas fuentes afirman que San José falleció el 19 de marzo del año 20 d.C., fecha que se celebra en su honor. Actualmente es considerado como el santo patrono de de la Iglesia Universal, de los trabajadores, los carpinteros, artesanos, las familias, los padres, los inmigrantes y de la buena muerte.

Dos días del hombre en el mundo

Día del Hombre: estos son los motivos de su celebración Pixabay

Si bien el Día del Hombre se celebra el 19 de marzo en varios países, existe otra conmemoración a nivel global. Se trata del Día Internacional del Hombre, que tiene lugar el 19 de noviembre de cada año. La fecha surgió en el año 1992 en Estados Unidos por iniciativa de Thomas Oaster, el entonces director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Misuri-Kansas City. La jornada fue popularizada en 1999 gracias a la promoción del doctor Jerome Teelucksingh en Trinidad y Tobago, con el objetivo de promover la salud masculina, la equidad de género, la masculinidad positiva y resaltar el papel de los hombres en la sociedad.

La festividad de marzo posee un origen religioso y cuenta con valores tradicionales que son representados a través de la figura de José de Nazaret. Por su parte, la jornada de noviembre propone una mirada más amplia y contemporánea, que se enfoca en problemáticas actuales que afectan a los hombres, como la salud física y mental. Es un día clave para reflexionar acerca de los estereotipos y vivencias que condicionan su desarrollo personal.