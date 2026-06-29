Diego Santilli asume mañana como Jefe de Gabinete; son más de 1400 los muertos por el terremoto de Venezuela

Diego Santilli asume como Jefe de Gabinete mañana. El forzado reemplazo de Manuel Adorni, quien renunció el sábado después de meses de desgaste mientras la justicia lo investiga por enriquecimiento ilícito, generó cambios en la estructura del Gobierno. Santilli tendrá poderes amplios y retiene Interior para negociar con los gobernadores. Ignacio Devitt será vicejefe de gabinete y Gustavo Coria secretario de Interior. Hoy se llevará a cabo la transición entre el equipo saliente y el entrante.

Milei defendió a Adorni tras su renuncia. Aseguró que aceptó la dimisión del ahora ex jefe de gabinete porque “se metieron con sus hijos”. “Sigo confiando en la inocencia de Adorni. Si la Justicia demuestra que es inocente, va a demostrar lo mal y horrible que trabajan los medios de comunicación”, aseguró el Presidente.

El Presidente viaja hoy a Asunción para participar de una nueva cumbre del Mercosur. Se debatirán los avances del tratado de libre comercio con la Unión Europea y las negociaciones con Japón para un acuerdo de asociación económica. Paraguay además pasará la presidencia pro tempore del Consejo a Uruguay.

Horas críticas para encontrar sobrevivientes en Venezuela. Suben a 1400 los muertos tras el doble terremoto. Un sitio web no oficial de personas desaparecidas tiene a más de 46.000 registrados. Hay equipos internacionales de búsqueda y rescate que están trabajando sobre los escombros a contrarreloj, ya que cada minuto reduce la esperanza de encontrar personas con vida.

Avanzan los 16avos de final del Mundial. Desde las 14, Brasil - Japón; a las 17:30, Alemania - Paraguay; y a las 22, Países Bajos - Marruecos. Ayer, Canadá le ganó sobre la hora a Sudáfrica 1 a 0, que quedó eliminado de la Copa del Mundo y le dio el pase a uno de los países anfitriones a octavos de final.

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