Ida y vuelta entre Bullrich y Adorni por la sesión en el Senado; el consumo masivo cayó 1,6% en mayo
Además, los salarios de los trabajadores registrados le ganaron a la inflación en abril después de siete meses de caída; Portugal clasificó con dos goles de Cristiano Ronaldo; hoy juegan Brasil y Marruecos. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 24 de junio de 2026
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LA NACION
- Patricia Bullrich anunció que se suspendió el informe de gestión de Adorni en el Senado, pero el ministro la contradijo. La jefa del bloque oficialista en el Senado informó que se suspendió la exposición que el jefe de Gabinete tenía previsto dar ante la Cámara Alta el 2 de julio. Sin embargo, Adorni posteó un mensaje opuesto y volvió a quedar expuesta la interna en el Gobierno: “Estoy a disposición para presentarme el día 2 de julio para brindar el informe de gestión como marca la Constitución”, escribió Adorni en sus redes.
- El consumo masivo cayó 1,6% en mayo interanual. Sin embargo, las ventas crecieron 0,1% frente a abril y muestran señales de estabilización. En el acumulado de los primeros cinco meses del año registra una caída de 3% frente al mismo período de 2025, según el relevamiento mensual de Scentia que monitorea más de 8000 puntos de venta en todo el país.
- Los salarios de los trabajadores registrados le ganaron a la inflación en abril después de siete meses de caída. Aumentaron en promedio un 3,5% frente al IPC de 2,6%. En el acumulado del año y en la medición interanual siguen con pérdida de poder adquisitivo: subieron 10,7% y 29,4% respectivamente frente a una suba de precios de 12,3% y 32,4%.
- Portugal clasificó a 16avos de final y Cristiano Ronaldo hizo historia con sus goles. Convirtió dos tantos en el triunfo 5-0 sobre Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K. Ronaldo, de 41 años, se convirtió en el primer futbolista en marcar goles en las seis Copas del Mundo que disputó y en el más longevo en anotar un doblete en un partido mundialista. Además, cosechó el título de máximo goleador portugués en la historia de la competencia con 10 goles.
- Comienza la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial. Los dos partidos correspondientes a cada zona se disputarán en simultáneo para garantizar la igualdad deportiva: Suiza - Canadá y Bosnia - Qatar desde las 16; a las 19, Escocia - Brasil y Marruecos - Haití; y a las 22: Sudáfrica - Corea del Sur y República Checa - México.
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