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Ida y vuelta entre Bullrich y Adorni por la sesión en el Senado; el consumo masivo cayó 1,6% en mayo

Además, los salarios de los trabajadores registrados le ganaron a la inflación en abril después de siete meses de caída; Portugal clasificó con dos goles de Cristiano Ronaldo; hoy juegan Brasil y Marruecos. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 24 de junio de 2026

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El escocés Andy Robertson en la sesión de entrenamiento de su selección de cara al partido por el Grupo C del Mundial ante Brasil, que se hará el miércoles 24 de junio de 2026
El escocés Andy Robertson en la sesión de entrenamiento de su selección de cara al partido por el Grupo C del Mundial ante Brasil, que se hará el miércoles 24 de junio de 2026Rebecca Blackwell - AP

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

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