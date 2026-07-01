Diego Santilli asumió como Jefe de Gabinete; aumenta el boleto de transporte y los peajes
Además, EE.UU. apoyó a Milei en el acto por los 250 años de la independencia estadounidense; Argentina marcó un nuevo hito en la producción de petróleo; México eliminó a Ecuador en el Mundial. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 1ro de julio de 2026
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LA NACION
- Santilli asumió como Jefe de Gabinete y Milei se reúne con legisladores libertarios. Después de la salida de Adorni del Gobierno, la Casa Rosada busca retomar el control de la agenda legislativa. El Presidente va a encabezar hoy un encuentro con los diputados y senadores oficialistas para avanzar con la reforma política de cara al segundo semestre del año. Será también la primera actividad oficial de Santilli al frente de la jefatura.
- Fuerte apoyo de Estados Unidos a Milei en el acto por los 250 años de la independencia estadounidense. El Presidente participó del festejo en la embajada de Estados Unidos. Recibió elogios del embajador Peter Lamelas, quien lo calificó como un “gran amigo” de la administración de Donald Trump y aseguró que Estados Unidos está codo a codo con la Argentina. Además afirmó que está en el país para “fortalecer la alianza” entre Washington y Buenos Aires.
- Argentina marcó un nuevo hito en la producción de petróleo. La extracción, según datos de la Secretaría de Energía, alcanzó en mayo los 903.700 barriles diarios, un 19,6% más que en el mismo mes de 2025 y el mayor nivel del que se tiene registro, impulsada por el crecimiento de Vaca Muerta que abarca el 69% de la producción nacional. El dato fue destacado por el ministro Luis Caputo, quien afirmó que “la energía sigue consolidando su rol estratégico para el país”.
- Aumenta hoy el boleto del colectivo, peajes y subte. Con la suba de 4,3%, el mínimo en las líneas que circulan por la provincia de Buenos Aires llega a poco más de $1057, mientras que el mínimo en las 28 líneas gestionadas por la Ciudad sube 4,1% y pasa a casi 821 pesos. El subte llega a $1621 y los peajes en la Perito Moreno, 25 de Mayo e Illia se ajustan también 4,1%.
- Siguen los 16avos de final del Mundial. Desde las 13, Inglaterra juega contra República Democrática del Congo; a las 17, Bélgica - Senegal y a las 21, Estados Unidos - Bosnia. Ayer Francia goleó a Suecia 3 a 0 y pasó a 8avos de final, al igual que México, que superó a Ecuador 2 a 0. Noruega le ganó a Costa de Marfil 2 a 1 y jugará contra Brasil en octavos.
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