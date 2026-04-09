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Diputados aprobó la ley de glaciares; la CGT define hoy si marchará contra el Gobierno

Además, esperan una inflación de 3% para marzo; Israel abatió al secretario personal del líder de Hezbollah; River empató con Blooming. Estas son las noticias de la mañana del jueves 9 de abril de 2026

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La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la ley de glaciares
La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la ley de glaciares
  • El oficialismo y sus aliados lograron aprobar la reforma de la ley de glaciares. Con 137 votos afirmativos, 111 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado. La iniciativa permitirá reducir áreas protegidas y habilitar nuevas inversiones. La oposición advirtió que fue motorizada por empresas mineras y que la ley va a ser judicializada.
  • La CGT se reúne y define si marcha contra el Gobierno. La central obrera reúne a su mesa de conducción esta tarde para analizar si avanza con la convocatoria a una movilización para el 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador, con críticas al Gobierno y a la reforma laboral. Luego de la reunión darán una conferencia de prensa para comunicar la resolución.
  • Analistas estiman que la inflación de marzo será de 3%. El relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central mostró sus nuevas estimaciones: proyectan además que el IPC de abril rondará el 2,6%. El Indec dará a conocer la variación de precios del tercer mes del año el martes próximo.
  • Israel abatió al secretario personal del líder de Hezbollah. Las fuerzas de defensa israelíes volvieron a atacar infraestructura del grupo terrorista en Beirut. Aseguran que Ali Yusuf Harshi tenía un rol clave en la gestión y seguridad de Hezbollah, que respondió lanzando cohetes sobre población civil al norte de Israel.
  • River no pudo con Blooming en el debut de la Sudamericana. Empató 1 a 1 en su visita a Bolivia. Los de Núñez tuvieron 10 jugadores desde los 4 minutos por una tarjeta roja a Martínez Quarta. En la próxima fecha, River recibe en el Monumental a Carabobo, de Venezuela, y Blooming visita a Bragantino, de Brasil.

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Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

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