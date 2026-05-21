Aprueban el recorte al subsidio de gas; en abril hubo un superávit histórico de US$2711 millones

El oficialismo aprobó en Diputados el recorte de subsidio al gas. El proyecto que busca una limitación de las denominadas “zonas frías” para recortar subsidios a la provisión de gas natural en once provincias, incluida Buenos Aires, obtuvo 132 votos a favor, 105 rechazos y 4 abstenciones. El Gobierno ofreció exenciones tarifarias al consumo de energía a provincias del norte y el litoral. Ahora el proyecto pasa al Senado para su tratamiento.

Se registró un superávit histórico de US$2711 millones en abril y hubo récord de exportaciones. La balanza comercial registró un alza de US$2496 millones con relación al mismo mes de 2025, según el informe del intercambio comercial del Indec. Se trata del vigésimo noveno mes consecutivo de superávit comercial, impulsado por un alza de poco más del 20% en las cantidades exportadas y de alrededor del 11% en los precios.

Un portaaviones de Estados Unidos llega al Caribe mientras aumenta la presión de Trump sobre Cuba. El Nimitz y sus buques de guerra escolta entraron en el mar Caribe el mismo día en que la justicia estadounidense anunció la imputación a Raúl Castro. Según analistas internacionales, la campaña de presión contra el veterano líder del Partido Comunista se asemeja a la que terminó derrocando a Maduro en Venezuela.

Nueva audiencia en el juicio por la muerte de Maradona. En una nueva jornada del proceso que busca determinar las responsabilidades sobre los siete acusados, se esperan testimonios clave vinculados a la internación previa de Maradona en la clínica Olivos, donde fue operado semanas antes de fallecer. También está previsto que declare por séptima vez Leopoldo Luque en una nueva ampliación de la indagatoria.

River empató 1-1 con Bragantino por la Sudamericana. El partido en el Monumental correspondió a la quinta fecha del grupo H. Los millonarios, que guardaron a varios titulares de cara a la final del domingo contra Belgrano, dieron un paso clave para clasificarse a octavos de final del torneo.

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