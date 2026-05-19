Scaloni, en la cuenta regresiva para el Mundial: “Es muy difícil, pero no imposible”.

Cuando faltan poco más de tres semanas para el comienzo del Mundial 2026, la ansiedad de jugadores, cuerpo técnico e hinchas está en aumento. “Es muy difícil, pero no imposible”, respondió Lionel Scaloni cuando le preguntaron si la selección argentina puede volver a ganar el trofeo y consagrarse bicampeón del mundo por primera vez en su historia.

“El Mundial es algo muy, muy difícil. Tienen que juntarse un montón de cosas, no solo jugar bien. Vamos a intentarlo como siempre”, resaltó el entrenador en una entrevista exclusiva con la Conmebol.

Claro está, Scaloni habló sobre Lionel Messi y no tuvo más que palabras de admiración: “Poder verlo jugar es maravilloso, más allá de que sea su último mundial o no”. “No me gusta pensar en qué va a pasar, quiero disfrutar el momento. Todo el mundo lo quiere ver y quiere verlo jugar. Me gusta pensar que va a seguir jugando porque, si no, te pones triste, como cuando pasó con Diego [Maradona] de no verlo nunca más en la cancha”, prosiguió el DT, emocionado.

“Son futbolistas que marcaron la historia del fútbol y pensar que no van a jugar nunca más en algún momento no te deja tranquilo, entonces prefiero pensar en el presente”, agregó.

Scaloni contó que junto a su cuerpo técnico —Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala— “no dejamos nada librado al azar, pero somos muy concisos con lo que les decimos a los jugadores”. “Es muy importante decirles lo que realmente es importante, intentando que nada se nos escape”, recalcó.

Scaloni habló sobre Lionel Messi y no tuvo más que palabras de admiración: “Poder verlo jugar es maravilloso, más allá de que sea su último mundial o no”. Manuel Cortina

Como parte de la entrevista, que incluyó que le mostraran al técnico argentino imágenes de ciertos momentos, como cuando la Conmebol organizó un homenaje a los campeones del mundo en Qatar, la organización que encabeza Alejandro Domínguez le recordó las palabras que Scaloni dijo aquella vez en un auto cuando se trasladaba con el equipo de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la ronda con periodistas antes del partido con México por la zona de grupos del Mundial 2022. Fue luego de que la selección albiceleste perdiera 2 a 1 en el debut de ese torneo con Arabia Saudita.

“Habíamos tenido una charla con los jugadores y los veía que estaban enteros, que ese partido no nos había afectado. Sabíamos que lo íbamos a revertir. Había sido un momento de dificultad y sabíamos que íbamos a responder; no tenía dudas de que íbamos a reaccionar”, resaltó el DT argentino sobre ese primer partido contra Arabia Saudita, en Qatar, que la selección perdió por 2 a 1. Aníbal Greco

“Habíamos tenido una charla con los jugadores y los veía que estaban enteros, que ese partido no nos había afectado. Sabíamos que lo íbamos a revertir. Había sido un momento de dificultad y sabíamos que íbamos a responder; no tenía dudas de que íbamos a reaccionar”, resaltó el DT argentino sobre ese primer partido que sorprendió a todos.