La lista de Portugal: los 26+1, el último sexto de CR7 a los 41 años y el recuerdo de Diogo Jota

Roberto Martínez, entrenador de la selección de Portugal, entregó la lista de futbolistas elegidos para la próxima Copa del Mundo. Lo hizo durante una conferencia de prensa en Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa. El anuncio estuvo marcado por varias cuestiones: el recuerdo de Diogo Jota, exjugador de Liverpool, quien murió en un accidente automovilístico; la certeza de que Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial, y la oficialización de 27 apellidos: 26 definitivos y un cuarto arquero, Ricardo Velho, que sólo estará presente en los entrenamientos.

“Candidatos sí; favoritos no”, respondió el entrenador español cuando fue consultado por las posibilidades de su equipo de levantar el trofeo de campeón del mundo el próximo 19 de julio. “Favoritos son aquellos que ya ganaron un Mundial“, amplió Martínez, dejándoles la presión a equipos como Argentina -el campeón vigente-, Brasil, Francia, Alemania, España, Inglaterra o Uruguay.

El momento en el que Roberto Martínez, entrenador español de Portugal, anuncia que Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

El DT también se refirió a la gestión del físico de Cristiano Ronaldo, el capitán del equipo luso, el futbolista portugués que suma la mayor cantidad de partidos (22) en mundiales de toda la historia: “La gestión es muy natural. Mi experiencia me dice que un jugador en el Mundial no sigue un patrón que coincida con su rendimiento en el club, su edad ni nada por el estilo”, aportó Martínez. Y continuó: “Nuestro grupo está preparado para las exigencias del Mundial, y sólo necesitamos rendir bien día a día, eso es todo. Ya dije que necesitamos gestionar los tres primeros partidos de la mejor manera posible, pero con mucha naturalidad. Ya tenemos mucha información, casi 40 partidos juntos, y ahora se trata de gestionar el Mundial con naturalidad, y tenemos mucha fe en el compromiso y el talento de los jugadores para hacerlo bien”.

Martínez también recordó a Diogo Jota: “Creo que ahí reside nuestra fuerza y ​​nuestra alegría. En la vida, todos tenemos momentos muy difíciles. Perderlo fue un momento inolvidable y muy duro, pero al día siguiente era responsabilidad de todos luchar por el sueño de Diogo Jota y por el ejemplo que siempre dio a la Selección Nacional. Por su espíritu, su fuerza y ​​su ejemplo, Jota es uno más y siempre lo será“.

Roberto Martínez, entrenador de Portugal, durante la conferencia de prensa en la que anunció la lista con 27 jugadores para el próximo Mundial PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Además, el DT habló sobre las lesiones de los defensores centrales y la cantidad de partidos que suman en el año sus mediocampistas: “Hemos supervisado a todos los jugadores individualmente. Hablamos de jugadores con experiencia que disputan muchos partidos con la selección nacional”, recordó. Y añadió: “Eso forma parte del fútbol de selecciones y de la preparación para un Mundial. Es un buen tema para debatir. El Mundial de Qatar fue físicamente impresionante. La final, Francia-Argentina, tuvo un alto nivel físico porque era diciembre. Aquí hablamos del final de la temporada, los jugadores tienen muchos minutos y les encanta jugar con la selección. Todos están en la misma situación y no hay ninguna ventaja para nosotros. Se trata de gestionar a nuestros jugadores de forma natural y no tengo ninguna preocupación al respecto”.

Martínez dejó afuera a futbolistas como Ricardo Horta (Braga) o Mateus Fernandes (West Ham), y justificó su selección: “Ya he hablado con algunos jugadores. Ricardo Horta, y por mencionar otro nombre, Mateus Fernandes, tuvieron temporadas increíbles. Pero hay otros jugadores por delante de ellos. Pedro Gonçalves, Rodrigo Mora y Ricardo Horta no entran en la selección nacional porque están João Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Trincão, que ya tienen un puesto asegurado en la selección. En el fútbol moderno, con cinco sustituciones... La posición de lateral es muy exigente; físicamente se necesita dar mucho más. Y para nosotros, tener a esos cuatro más a Matheus Nunes es fundamental y aporta equilibrio al vestuario”.

Samu Costa, mediocampista central de 25, que está al as órdenes de Martín Demichelis en Mallorca, parece ser la principal sorpresa de la nómina. “Es un jugador que demostró energía, determinación y visión táctica en marzo... Es un mediocampista más defensivo, lo cual creo que es muy importante para este torneo”, valoró Martínez. El DT, además, justificó el llamado a un cuarto arquero -Ricardo Velho, del Gençlerbirliği (aunque cedido por el Farense portugués): “Sabe que es el cuarto arquero. Las reglas establecen que solo podemos reemplazar al arquero si hay una lesión durante el torneo. Y para nosotros, el trabajo debe ser de alta intensidad en cada sesión de entrenamiento. Hay mucha definición involucrada, y necesitamos otro portero. Ricardo Velho sabe que no puede estar en el banco de suplentes durante los partidos, pero en dos minutos dijo que estaba dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario, y por eso estamos intentando usar cuatro arqueros durante un período de entrenamiento muy diferente. He estado en dos Mundiales y esta es la primera vez que hay una diferencia de seis días entre el primer y el segundo partido...”, recordó. Portugal tiene a sus 26. O a sus 26+1, porque tiene a Velho. Y también, claro, a Diogo Jota, que alienta desde otro lugar.

Los 26+1 de Portugal para el Mundial