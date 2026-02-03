La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) oficializó la puesta en marcha de un sistema de identificación renovado que incluye cambios estructurales en las credenciales de identidad y de viaje. El organismo nacional implementó este nuevo estándar de seguridad con el objetivo de elevar la protección de la información ciudadana y dificultar las maniobras de falsificación.

DNI 2026: quiénes deberán actualizar el documento al nuevo formato

La renovación del DNI bajo las nuevas especificaciones técnicas resulta necesaria únicamente para los ciudadanos que tengan su ejemplar vencido o extraviado. El Gobierno nacional confirmó que las tarjetas emitidas con anterioridad conservan su validez total hasta la fecha de caducidad que indica cada soporte.

Así serán los nuevos DNI y pasaportes en Argentina

El trámite para obtener la versión con tecnología de chip electrónico es optativo para quienes posean documentos vigentes y deseen acceder a la versión actual antes de su vencimiento original. El Gobierno nacional aclaró a LA NACION que ambos documentos mantienen su plena vigencia hasta su fecha de vencimiento. El proceso de adopción del nuevo sistema ocurre de manera escalonada en los registros civiles de todo el país.

Implementación y vigencia de la normativa oficial

La normativa que rige estas modificaciones se registra en la disposición 54/2026. Las sedes de toma de datos y las oficinas del Renaper ya adecuaron el software para capturar la información bajo los parámetros vigentes.

Algunas personas que realicen la gestión durante los primeros días podrían recibir el modelo anterior. El organismo prevé que: el anuncio oficial se realizará la semana próxima. El plan de modernización contempla que la transición no afecte la circulación de los ciudadanos con sus credenciales actuales.

El trámite para obtener la versión con tecnología de chip electrónico es optativo para quienes posean credenciales vigentes

Innovaciones tecnológicas en la tarjeta de identidad

La Disposición 55/2026, que entró en vigencia el pasado domingo primero de febrero, detalla los cambios para el documento nacional de argentinos y extranjeros. El formato mantiene el soporte plástico, pero incorporó un chip sin contacto que almacena los datos de forma encriptada.

Este componente permite validar la identidad de forma segura sin necesidad de consultas en bases de datos externas. El diseño del anverso y reverso presenta variantes en los datos visibles para optimizar la protección de la información personal.

El uso de materiales modernos asegura la durabilidad de la tarjeta ante el uso cotidiano. La tecnología del chip garantiza la compatibilidad con los sistemas de seguridad más avanzados del mundo.

El nuevo sistema utiliza policarbonato y tecnología de grabado láser para prevenir alteraciones en los datos personales

Procedimientos para menores de edad y recién nacidos

El sistema de identificación para menores de 14 años sigue las mismas pautas técnicas que el de los adultos. Los niños con menos de cinco años reciben un documento que lleva impresa la firma de su padre, madre o tutor legal. El menor registra su propia firma una vez que cumple los cinco años de edad.

En el caso de los recién nacidos, la autoridad emite un documento provisorio denominado 0 Año. Este ejemplar tiene validez exclusiva dentro del territorio nacional y contiene los datos biográficos y filiatorios correspondientes. Las oficinas registrales mantienen el esquema de toma de datos habitual para garantizar el derecho a la identidad desde el nacimiento.

