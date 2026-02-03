La ciudad de Buenos Aires recibe el Año Nuevo Chino 2026 con una agenda de espectáculos gratuitos y actividades culturales en distintos barrios. La celebración del Año del Caballo de Fuego cuenta con la organización de la Asociación del Barrio Chino de Buenos Aires y la Federación de Reunificación de China en la Argentina.

¿Cuándo comienzan los festejos por el Año Nuevo Chino en Buenos Aires?

El inicio de las actividades oficiales ocurre el domingo 8 de febrero de 2026 en la Plaza de los Parques Nacionales Argentinos. El evento preliminar ofrece danzas tradicionales, expresiones artísticas y gastronomía típica para las familias. Esta fecha marca el punto de partida para un mes de celebraciones en la Ciudad de Buenos Aires, con una propuesta que busca integrar a los ciudadanos con las tradiciones milenarias del país asiático a través de una jornada abierta.

Los festejos centrales en el barrio de Belgrano inician el sábado 14 de febrero y ofrecen cuatro días de espectáculos gratuitos durante el fin de semana de Carnaval Noelia Marcia Guevara / AFV

La etapa central de la fiesta sucede entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero, cuatro días que coinciden con el fin de semana largo de Carnaval, donde el Barrio Chino concentrará la mayor actividad en el horario de 12 a 20. El lunes 16 de febrero destaca como la fecha de mayor relevancia simbólica, ya que durante esa jornada la colectividad despide el Año de la Serpiente y la transición formal hacia el Año del Caballo ocurre a la medianoche del martes 17 de febrero.

Cronograma detallado en el Barrio Chino y sedes porteñas

El epicentro de la celebración se sitúa en el barrio de Belgrano, donde alrededor de 288 comercios participan en la organización de los festejos junto a instituciones culturales y organizaciones comunitarias. Los locales ofrecen platos típicos y activaciones especiales para los visitantes. El programa incluye muestras de música tradicional y contemporánea en escenarios montados sobre la vía pública, con la presencia de DJs.

El cronograma del Año Nuevo Chino en la Ciudad comienza su etapa principal el segundo fin de semana de febrero con desfiles de dragones y leones en el Barrio Chino Noelia Marcia Guevara / AFV

La agenda cultural incluye un show central de dragones y leones en postes en altura, caballos argentinos en vivo, exhibiciones de artes marciales y desfiles de moda. Estas pasarelas muestran vestimentas tradicionales y diseños modernos inspirados en la estética oriental. También habrá desfiles de moda tradicional y moderna, intervenciones artísticas y murales, la participación del artista urbano Índigo Ars, robots y perros robóticos, sorteos y activaciones.

La agenda oficial de la Ruta del Año Nuevo Chino arranca el domingo ocho de febrero con una jornada cultural y gastronómica en la Plaza de los Parques Nacionales Argentinos Noelia Marcia Guevara / AFV

La celebración también contará con la presencial del orfebre Juan Carlos Pallarols participará en la festividad con la creación de una obra simbólica, una pieza que funcionará como una ofrenda para el Año del Caballo de Fuego ante la comunidad.

Regatas de botes y monumentos iluminados de rojo

Los diques de Puerto Madero reciben la carrera de Botes Dragón el domingo 15 de febrero, una competencia de embarcaciones tradicionales que destaca el espíritu colectivo y el deporte náutico. El lunes 16 de febrero a las 20 los monumentos e íconos porteños activan una iluminación roja, un acto simboliza la prosperidad ante el inicio del nuevo ciclo lunar y los festejos concluyen el martes 17 de febrero tras cuatro jornadas de intensa actividad cultural.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.