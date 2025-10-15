Video: así fue el traslado de Pablo Laurta a Concordia, en medio de un fuerte operativo policial

Bajo un fuerte operativo policial, escoltado, encapuchado y casi sin tener contacto con la prensa, Pablo Laurta, imputado por ser el autor de tres crímenes que conmocionan a Córdoba, fue trasladado a Concordia para ser indagado en el marco del último asesinato, el del remisero que lo trasladó desde Entre Ríos a Córdoba, cuyo cuerpo fue encontrado en las últimas horas.

El traslado de Pablo Laurta

Antes de abordar la camioneta, Laurta fue consultado por una periodista acerca del crimen del remisero, es decir, de Martín Sebastián Palacio -chofer de la empresa Uber- a quien contrató para viajar hasta Córdoba. Ocurre que en las últimas horas la policía encontró un cuerpo en Puerto Yeruá, municipio entrerriano, que correspondería en un 99% al remisero. En ese contexto, el imputado dijo sus primeras palabras cuando salía de la comisaría donde estaba detenido. “Todo fue por justicia”, aseguró en dos oportunidades a un medio local.

