Video: así fue el traslado de Pablo Laurta a Concordia, en medio de un fuerte operativo policial

El femicida de Córdoba llegó a esa ciudad para ser indagado por el crimen del remisero que lo trasladó desde Entre Ríos a Córdoba; durante el trayecto hizo unas breves declaraciones a los medios en el lugar; expectativa por el testimonio que pueda surgir
Bajo un fuerte operativo policial, escoltado, encapuchado y casi sin tener contacto con la prensa, Pablo Laurta, imputado por ser el autor de tres crímenes que conmocionan a Córdoba, fue trasladado a Concordia para ser indagado en el marco del último asesinato, el del remisero que lo trasladó desde Entre Ríos a Córdoba, cuyo cuerpo fue encontrado en las últimas horas.
Antes de abordar la camioneta, Laurta fue consultado por una periodista acerca del crimen del remisero, es decir, de Martín Sebastián Palacio -chofer de la empresa Uber- a quien contrató para viajar hasta Córdoba. Ocurre que en las últimas horas la policía encontró un cuerpo en Puerto Yeruá, municipio entrerriano, que correspondería en un 99% al remisero. En ese contexto, el imputado dijo sus primeras palabras cuando salía de la comisaría donde estaba detenido. “Todo fue por justicia”, aseguró en dos oportunidades a un medio local.
