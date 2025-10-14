Una perfiladora criminal aseguró que el femicida de Córdoba es “una persona con frialdad extrema”

Constanza Lamarque analizó en los estudios de LN+ el perfil de Pablo Laurta, a quien definió como “una persona con frialdad extrema, calculadora y muy manipuladora”
La perfiladora criminal Constanza Lamarque visitó los estudios de LN+ donde compartió una semblanza de Pablo Laurta, acusado de doble femicidio por los asesinatos de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, y de secuestrar a su hijo Pedro, de seis años. “Es una persona con frialdad extrema, calculadora y muy manipuladora”, aseguró la especialista.
“Analizando sus posteos en redes sociales, Laurta estuvo macerando esta fantasía homicida desde hace más de un año”, explicó Lamarque. “Él se autopercibe como un dios griego por sobre las mujeres, se autoidentifica como Apolo”, agregó la especialista.
En palabras de Lamarque, Laurta “es un hombre con mucha bravura pero logra contenerse”. Consultada sobre las posibilidades que tuvo el taxista que lo transportó hasta Entre Ríos de identificar un perfil violento , la especialista fue contundente: “Es imposible, porque la mayoría de los psicópatas logran pasar desapercibidos”.
La situación forense en el país
“En la Argentina, los cuerpos médicos forenses no están realmente preparados para identificar a un verdadero psicópata. Entonces, pese a que vayan dando señales, no son tenidas en cuenta”, subrayó Lamarque.
Para la perfiladora, “los estudios psicológicos que les hacen a este tipo de agresores son muy básicos”. “Entonces resulta indispensable modificar los protocolos”, detalló Lamarque.
Por último, la perfiladora criminal compartió una cifra a nivel nacional. “En la Argentina hay un 40% de femicidas que son psicópatas, y la realidad es que cuando les van a hacer pericias psicológicas, en la medida en la que se vean suficientemente normales, no se les presta atención. Falta decisión política“, concluyó Lamarque.
