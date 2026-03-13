Todo lo que necesitás saber para chequear deudas de tránsito en CABA, Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional antes de vender o renovar la licencia
Tener la certeza de que un vehículo no posee infracciones de tránsito es una prioridad para cualquier conductor.
En la Argentina, el sistema de multas está federalizado, lo que significa que las infracciones pueden estar radicadas en diferentes jurisdicciones. Estar al tanto de estas deudas no solo evita sorpresas económicas, sino que permite aprovechar los beneficios de pago voluntario que ofrecen las distintas administraciones.
La consulta de multas es hoy un trámite íntegramente digital. Ya no es necesario acercarse a una oficina gubernamental para conocer el estado de deuda de una patente.
Sin embargo, para tener un panorama completo, es fundamental realizar la búsqueda en tres niveles: el Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI), el portal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el de la Provincia de Buenos Aires, ya que cada uno gestiona sus propias actas y radares.
A continuación, los pasos para saber cómo consultar las multas de un auto:
Consulta nacional y jurisdicciones locales
El primer paso recomendado es ingresar al sitio oficial del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT).
Este sistema unifica las faltas graves cometidas en rutas nacionales y en las provincias que están adheridas al convenio nacional. Es el documento que se exige obligatoriamente para tramitar el registro de conducir.
Para una búsqueda más específica en el área metropolitana, se debe recurrir a las plataformas locales:
- CABA (consulta de infracciones): ingresando el dominio o el número de DNI en la web del Gobierno de la Ciudad, se pueden visualizar las actas pendientes, el detalle de la falta y la foto del radar en caso de exceso de velocidad.
- Provincia de Buenos Aires (Infracciones BA): este portal permite consultar multas en municipios de toda la provincia. Es vital chequearlo si se viajó a la Costa Atlántica, dado que las multas de ruta (como las de la Autovía 2) se gestionan por esta vía.
El beneficio del pago voluntario y el descargo
Una de las ventajas de consultar las multas periódicamente es la posibilidad de acceder al pago voluntario.
Este beneficio suele ofrecer un descuento del 50% del valor de la multa si se abona dentro de los plazos establecidos en la notificación.
Si el conductor considera que la infracción fue mal aplicada, por ejemplo, por falta de señalización o por un error en la lectura de la patente, tiene el derecho de realizar un descargo online ante el controlador de faltas o el juzgado de tránsito correspondiente, adjuntando las pruebas necesarias.
La importancia del libre deuda en la transferencia
Al momento de vender un auto, el informe de multas es un documento esencial que solicita el Registro Seccional. Si el vehículo posee deudas, la transferencia no se frena, pero el comprador debe firmar una negativa de pago para hacerse cargo de la gestión futura o el vendedor debe cancelarlas en el acto.
En 2026, la transparencia en los datos registrales permite que tanto compradores como vendedores lleguen al momento de la firma con toda la información clara, evitando conflictos legales posteriores.
