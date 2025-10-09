Dónde queda el Movistar Arena y cómo llegar

El Movistar Arena es uno de los estadios más importantes de la Argentina. Tiene una capacidad para alrededor de 15.000 personas y es uno de los escenarios más convocantes en los últimos años. Sus próximas fechas incluyen tanto artistas nacionales como internacionales. De cara a su gran variedad de shows, muchos se preguntan dónde se encuentra ubicado y cómo llegar allí.

El Movistar Arena se encuentra en el barrio porteño de Villa Crespo, junto a la cancha de Club Atlético Atlanta. Más precisamente, su dirección es Humboldt 450. También cuenta con una entrada de ingreso Av. Corrientes 6094.

Cómo llegar al Movistar Arena

La ubicación que tiene este estadio le permite tener una gran accesibilidad, especialmente en transporte público. A continuación, todas las formas de llegar al Movistar Arena y sus principales accesos:

Colectivos:

19, 34, 42, 55, 65, 71, 76, 78, 90, 93, 111, 127, 176. También hay paradas del Metrobus en avenidas cercanas como Av. Corrientes y Av. Juan B. Justo, en cercanía al Movistar Arena.

Trenes:

San Martín (estación Villa Crespo).

Urquiza (estación Federico Lacroze).

Una de las formas más fáciles de llegar al Movistar Arena es con el tren San Martín fabian-marelli-11419

Subte:

Línea B (estación Dorrego).

Estas opciones permiten llegar al Movistar Arena desde diferentes puntos de la ciudad y son las vías recomendadas para los asistentes a los eventos.

A su vez, se puede ir en auto al estadio, aunque puede ser difícil encontrar lugar para estacionar por la alta demanda de la zona. Los accesos vehiculares principales son Av. Corrientes y Humboldt. Desde el centro porteño se recomienda tomar Av. Corrientes hacia el oeste hasta llegar al barrio de Villa Crespo. También es posible acceder desde el norte por Av. Juan B. Justo.

Cabe recordar que el Movistar Arena cuenta con un estacionamiento dentro de su predio exclusivo para los asistentes de sus shows. Este está gestionado por Seeker Parking, donde se puede reservar y asegurar el lugar con anticipación. Su valor ronda los $8000 por evento.

Los próximos shows del Movistar Arena en octubre

Estos son los próximos shows confirmados en el Movistar Arena de Buenos Aires más destacados en lo que queda de 2025:

Octubre

9 de octubre: Ca7riel & Paco Amoroso.

10 de octubre: Los Caballeros de la Quema.

11 y 12 de octubre: Silvio Rodríguez.

13 de octubre: Valentino Merlo.

14 de octubre: Il Volo (trío italiano).

15 de octubre: Carlos Vives.

17 de octubre: Camila.

18, 19 y 20 de octubre: Rauw Alejandro.

22, 23 y 24 de octubre: Rod Stewart.

25 de octubre: Conociendo Rusia.

28 de octubre: Juanes.

30 de octubre: Eladio Carrión.

Noviembre

1° de noviembre: Cazzu.

4 de noviembre: Thiago PZK.

6 y 7 de noviembre: Duki.

14 de noviembre: Bersuit.

15 de noviembre: Billy Idol.

19 de noviembre: Rata Blanca.

20, 21 y 24 de noviembre: Marco Antonio Solís.

22 y 23 de noviembre: Luciano Pereyra.

25, 26 y 28 de noviembre: Andrés Calamaro.

27 de noviembre: La Delio Váldez.

29 de noviembre: Divididos.

30 de noviembre: Ulises Bueno.

Diciembre

4 de diciembre: Molotov.

5 de diciembre: Cruzando el Charco.

6 de diciembre: Miguel Mateos.

10 y 11 de diciembre: Diego Torres.

13 y 14 de diciembre: Ciro y los persas.

Para 2026, se anunciaron fechas de Doja Cat, Sin Bandera, Rufüs du Sol, Chayanne, Soda Estereo y Ricardo Arjona.

Soda Stereo Ecos, en el Movistar Arena

Cómo comprar entradas para los shows del Movistar Arena

El estadio vende sus entradas para todos sus shows de forma online, a través del sitio oficial del Movistar Arena.

Para comprar las entradas, es necesario seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial del Movistar Arena y entrar con usuario y contraseña. Para realizar la compra, es obligatorio contar con una cuenta.

y entrar con usuario y contraseña. Para realizar la compra, es obligatorio contar con una cuenta. Seleccionar el evento al que se quiere ir y la fecha a la que se desea asistir,

Seleccionar la ubicación que desea comprar.

Indicar la cantidad de entradas que desea.

Ingresar los datos de la tarjeta de crédito o débito.

La confirmación de la compra llegará por mail.

En algunos casos, se ofrece la opción que se envíen las entradas al domicilio ―cuya distribución se realiza aproximadamente a los 10 días hábiles de realizada la compra― o en formato digital. Los e-tickets cuentan con un código QR que se escanea en la puerta de entrada. Su entrega es mucho más rápida, ya que se envía por correo electrónico.