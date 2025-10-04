Es oficial: cuándo y dónde ver Homo Argentum en las plataformas de streaming

El éxito de taquilla Homo Argentum, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella, ya tiene confirmada su llegada al streaming. La película se estrenará el 19 de diciembre en Disney+, plataforma que contará con la exclusiva de esta producción argentina que generó gran expectativa tras su paso por los cines.

¿Por qué demorará tanto el estreno en la pantalla chica? A diferencia de lo habitual —cuando una película pasa a streaming entre 40 y 60 días después de su estreno en cines—, Disney decidió extender el plazo. El motivo fue el éxito semana a semana de Homo Argentum en los cines, que siguió convocando público durante semanas. La estrategia buscó prolongar ese envión en boleterías antes de liberar la opción para los hogares.

Esta atracción no registra antecedentes cercanos para el cine argentino, cuyas apuestas más fuertes en los últimos tiempos se orientaron casi exclusivamente a estrenos directos en las plataformas de streaming, tendencia que se mantiene desde la pandemia.

¿Cuándo se estrena Homo Argentum en streaming?

La fecha oficial de estreno de Homo Argentum en plataformas de streaming fue fijada para el 19 de diciembre. Esta confirmación llegó ya hace días tras semanas de especulación y un rendimiento excepcional en los cines, que llevó a la distribuidora a demorar su lanzamiento online.

Francella, otra vez, como pasión de multitudes: sus personajes lograron récord de público en los cines Prensa

¿En qué plataforma de streaming estará disponible Homo Argentum?

Homo Argentum va a estar disponible exclusivamente en el catálogo de la plataforma Disney+. La compañía, que también es la distribuidora local del film, posee los derechos para su difusión digital, lo que asegura su llegada a los suscriptores de este servicio.

Homo Argentum se presentó en otros países Prensa

Tras un éxito en la taquilla argentina, la película de Cohn y Duprat ya tuvo su estreno en los cines de Chile y Uruguay. Además, continuará su recorrido de lanzamientos en pantalla grande dentro de la región en:

Paraguay: 4 de septiembre

Perú: 23 de septiembre

Ecuador: 16 de octubre

Brasil: 20 de noviembre

Mientras tanto, el 19 de diciembre, s podrá ver, por lo menos en la Argentina, a través de Disney+.

¿De qué trata Homo Argentum?

Guillermo Francella es el protagonista de los 16 microrelatos

Homo Argentum se distingue por su formato innovador, presentando 16 microrelatos que varían en duración, desde uno hasta doce minutos. En cada una de ellas, Guillermo Francella encarna diferentes personajes que, a pesar de sus particularidades, comparten la nacionalidad argentina. Aunque cada “viñeta” funciona como una historia autónoma, la combinación de todas construye una profunda reflexión sobre la realidad actual del país, abordada con un tono de comedia y una incisiva crítica social. El film busca explorar con humor, ironía y autocrítica el “gen argentino” y las particularidades de la cultura nacional.

Trailer de "Homo Argentum", la nueva película de Guillermo Francella

En dicha búsqueda, y por su formato innovador, la película generó amplia polémica, escalando hasta a un nivel político la discusión. Grandes figuras de la cultura y de la sociedad opinaron al respecto.

Guillermo Francella, multiplicado en pantalla a través de los 16 personajes que interpreta en este largometraje episódico, volvió a ser pasión de multitudes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.