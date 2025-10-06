Mirador Obelisco: cómo comprar las entradas y cuánto salen

Los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los turistas nacionales e internacionales ahora tienen la posibilidad de conocer el obelisco desde adentro, ya que desde noviembre estarán disponibles las visitas al interior de este monumento característico porteño.

Está disponible la instancia de preventa para comprar entradas para el mirador del Obelisco

Quienes deseen saber cómo comprar las entradas y cuánto salen para ingresar al mirador del obelisco deben saber que se gestionan a través del sitio oficial.

Allí el usuario podrá anotarse y conocer información pormenorizada sobre la duración de la experiencia, el costo de la entrada, la capacidad máxima y posibilidades de reprogramación por mal tiempo.

“Desde el sábado 1° de noviembre el monumento abrirá al público por primera vez en sus 89 años todos los días de 9 a 17 horas“, indica el comunicado oficial sobre este paseo.

Cómo comprar las entradas para el Mirador del Obelisco y cuánto salen

Aunque la visitas estarán disponibles desde el sábado 1 de noviembre, ya se encuentra vigente el período de preventa de entradas.

Para adquirirlas es preciso ingresar al sitio oficial, donde también se encontrará una galería de fotos en altura sobre la experiencia de subir a este mirador.

Precios: valor será de $36.000 para extranjeros y $18.000 para residentes argentinos , acreditando la documentación correspondiente. Las entradas se sacarán por turno con día y hora determinados.

Duración: la extensión aproximada de la experiencia es de 20 minutos, de los cuales 10 son en la cúspide.

Capacidad: el ascensor contempla hasta cuatro personas a la vez dado su capacidad máxima.

Horario: todos los días de 9 a 17 horas.

Accesibilidad: teniendo en cuenta las dimensiones reducidas de la base y de la cúspide del obelisco, lamentablemente el espacio no lo permite. Se trata de una contingencia técnica y práctica derivada de la propia morfología del monumento.

Qué pasa si llueve: se instrumentarán opciones de resguardo en la accesibilidad para niveles manejables de mal tiempo. En caso de situación extrema de mal tiempo, la reprogramación dependerá de las fechas disponibles, ya que los boletos se adquirirán para el día y horario determinado.

Las visitas duran 20 minutos

Dentro del obelisco se instaló un ascensor vidriado que permitirá el ascenso y descenso en grupos de cuatro personas, que disfrutarán de una vista panorámica de la Ciudad desde la cima del obelisco en turnos rotativos de 15 minutos.

La experiencia integra contenido cultural y patrimonial, y una base operativa al servicio de vecinos y turistas. Todas las obras se realizaron preservando la estructura original del obelisco, lo que garantiza su protección como Monumento Histórico Nacional.

“Este avance es un hito turístico y cultural que posiciona a la Ciudad en el circuito global de grandes miradores urbanos. Es el resultado de un trabajo en conjunto con el sector privado que nos va a permitir seguir dando a conocer nuestra identidad al mundo”, expresó el presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan.

A la cúpula se accede por una escalera caracol Fabián Marelli

Las obras para construir el obelisco comenzaron en marzo de 1936 y el diseño fue del arquitecto Alberto Prebisch, aunque fue el consorcio alemán de Geope-Siemens Bauunion-Grün & Bilfinger el que las llevó adelante. El monumento se construyó para celebrar los 400 años de la fundación de Buenos Aires, fue terminado en solo 31 días y trabajaron 157 obreros.